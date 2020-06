Mercedes heeft Vettel voor 2021 uitgesloten, zegt Bottas

Ferrari maakte vorige maand bekend dat viervoudig wereldkampioen Vettel na dit seizoen vertrekt bij de Italiaanse renstal. Hij wordt vervangen door Carlos Sainz. Vettel heeft op zijn beurt nog geen zitje gevonden voor volgend jaar, daardoor ontstonden geruchten over een eventueel vertrek naar Mercedes waar hij een team zou kunnen vormen met zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Mercedes-teambaas Toto Wolff zei recent dat het team Vettel niet uit wilde sluiten, maar benadrukte dat de focus ligt op het behouden van de huidige rijders Hamilton en Bottas. De contracten van beide rijders lopen aan het eind van dit jaar af.

Bottas heeft nu echter gezegd dat hij zich geen zorgen maakt over het feit dat Vettel op de markt is. De Fin claimt dat Mercedes hem verzekerd heeft dat Vettel geen optie is voor volgend seizoen. “Nee, het grijpt me niet”, zei Bottas over de speculatie in een interview met Sky Sports F1. “We zijn altijd eerlijk tegenover elkaar geweest over hoe de situatie is met het team en wat er qua contracten staat te gebeuren. Ik heb redelijk concreet te horen gekregen dat ze niet nadenken over Seb, daar hoef ik me dus ook geen zorgen over te maken.”

Lachen om geruchten

De toekomst van Bottas is gedurende zijn Mercedes-carrière een terugkerend thema geweest. De Fin tekende sinds 2017 telkens eenjarige deals. Op dit moment voelt Bottas zich niet anders dan voorgaande jaren over zijn situatie bij Mercedes, bepaalde geruchten hebben hem doen lachen. “Het is elk jaar hetzelfde voor mij. Het is niet anders dan dat het tot nu toe geweest is. Er wordt altijd gesproken, maar de situatie is hetzelfde. Ik vind het grappig dat mensen al over mijn zitje praten terwijl we nog geen race gereden hebben. Dat heeft me een paar keer doen lachen. Er is wat dat betreft geen druk, ik heb een duidelijk doel voor ogen dit seizoen. Dat is alles. Dan wordt alles vanzelf opgelost, wat er ook gaat gebeuren. Ik maak me er totaal geen zorgen over.”

Naar verwachting tekent kopman Hamilton binnen onafzienbare tijd een nieuw contract, daarna zal Mercedes de focus op de toekomst van Bottas richten. Het team heeft behoorlijk wat mogelijkheden, Esteban Ocon en George Russell behoren nog tot het juniorprogramma van de Zilverpijlen, beiden zijn genoemd als mogelijke opvolger van Bottas. Ocon heeft tot het eind van 2021 een contract bij Renault, naar verluidt heeft Mercedes geen optie om hem terug te halen na afloop van de deal. Russell maakte in zijn debuutseizoen indruk, maar was redelijk machteloos met de matige Williams.

Bottas heeft dit voorjaar aangegeven dat hij zijn contractsituatie rapper af zou kunnen handelen nadat zijn contractverlenging afgelopen jaar pas eind augustus bekendgemaakt werd. “Buiten het team werd er onnodig veel gepraat, dat soort dingen zouden gewoon intern moeten blijven”, verklaarde Bottas in februari. “Dat maakt het makkelijker, we hebben zeker geleerd van de beslissing van vorig jaar, hoe eerder hoe beter. Als je het laat liggen tot augustus en september wordt het een afleiding.”

Met medewerking van Luke Smith