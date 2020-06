Bottas na Mercedes-test: "Veel geleerd over protocol"

Op 5 juli begint het nieuwe Formule 1-seizoen in Oostenrijk met een beperkte paddock en een streng protocol om de verspreiding van het coronavirus te tegen te gaan. Mercedes organiseert deze week een tweedaagse test om die maatregelen zelf al een keer uit te proberen. Woensdag komt Lewis Hamilton in actie met een Mercedes W08 uit 2019, dinsdag was Valtteri Bottas al aan de beurt.

Het volledige raceteam van Mercedes was uitgedost met maskers en deed ook aan social distancing. "Dat was heel nuttig voor het team", stelde Bottas achteraf." Iedereen is al lang niet meer in een garage geweest en er zijn veel nieuwe regels, dus we moeten met dit soort dingen voorzichtig zijn. Het was goed om dat al een keer te oefenen. Ik denk dat we veel hebben geleerd en nu efficiënter kunnen zijn, zodat iedereen weer veilig kan gaan racen."

"Ik vond het heerlijk om weer in de wagen te zitten en kan al niet meer wachten tot Oostenrijk. Een van de procedures die Mercedes oefende was de volledige startgridprocedure, die nu zal verlopen met veel minder personeelsleden op de grid, en verder geen pers of gasten.

Mercedes heeft ook alle werknemers getest op COVID-19, die testresultaten waren allemaal negatief. De test van Mercedes is de eerste van een Formule 1-team sinds de wintertests in Barcelona. Ferrari heeft ook al aangekondigd om binnenkort een privétest te organiseren. McLaren gaf aan dat het niet in staat is om met oudere wagens te testen door motorbeperkingen.