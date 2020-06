Plooij doet F1-verslag vanuit Nederland: “Wil er in Spa bij zijn”

De Formule 1 gaat weliswaar van start in het eerste weekend van juli, maar dat betekent nog niet dat alles weer normaal is. Pers is nagenoeg niet welkom en dat betekent dat ook de Nederlandse rechtenhouder Ziggo Sport niet op locatie aanwezig zal zijn in Oostenrijk. Via quarantaineprocedures was er nog wel een uitweg geweest, maar daar heeft men niet voor gekozen. "We hebben samen met de bazen besloten 'laten we dat niet doen, laten we even kijken hoe het verloopt tijdens die eerste twee Grands Prix'. We kregen trouwens ook geen garantie om de rijders te spreken en dat is toch één van de redenen om ernaartoe te gaan", aldus Plooij in gesprek met Motorsport.com.

VIDEO: Plooij over F1-werkzaamheden in coronatijd

Tekst gaat verder onder de video

"Wellicht dat we in Hongarije, Spa of Barcelona wel weer van de partij zijn", vervolgt de pitreporter in een interview over de nieuwe druk van zijn boek 'Verhalen uit de pits'. Voor een rentree in de paddock gaat zijn voorkeur uit naar de twee laatstgenoemde locaties. "We moeten bij de FOM een aanvraag doen en doorgeven bij welke twee Grands Prix we absoluut aanwezig willen zijn. En dat hebben we inmiddels gedaan. We willen heel graag Barcelona doen en we willen heel graag Spa doen." De race in België ligt vanwege de bereikbaarheid wel voor de hand en min of meer hetzelfde geldt voor de krachtmeting Barcelona, zeker voor F1-commentator Olav Mol.

Totdat het licht voor locatiewerk weer op groen gaat, zal Plooij de uitzendingen vanuit Nederland kleur geven. In de studio, maar idealiter ook in het commentaarhokje. "Op zaterdag willen Olav en ik graag de derde vrije training samen vanuit Hilversum doen. Alleen mogen we [vanwege corona] misschien niet met z'n tweeën in één hokje zitten, dus dat moeten we nog even bekijken." Het plan voor co-commentaar is dus in de maak, maar heeft in coronatijd wat praktische haken en ogen. "En vanuit de virtuele pitbox in de Ziggo-studio zal ik verder 'gewoon' de interviews doen. Dat doen we ditmaal via FaceTime en op een hele ludieke manier. Ik kan er nog niet al teveel over zeggen, maar we hebben wel iets heel leuks bedacht. Echt heel leuk. En zo doen we toch nog interviews met de rijders, maar dan vanuit Hilversum."

De nieuwe druk van het boek 'Verhalen uit de pits' bevat drie spraakmakende nieuwe hoofdstukken en ligt vanaf heden in alle (online) boekwinkels. Deze week volgt in twee delen het grote video-interview met Jack Plooij naar aanleiding van het boek. Vanzelfsprekend allemaal te zien op Motorsport.com en GPUpdate.net.