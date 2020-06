Motorwisselingen breken McLaren op bij seizoensvoorbereiding

Mercedes startte gisteren voor het eerst in ruim drie maanden weer eens een F1-krachtbron op. De fire-up van de W09 uit 2018 was bedoeld als voorbereiding op de test van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas deze week op Silverstone. Ook bij Ferrari wordt vermoedelijk deze week al getest met een oude bolide. De rondjes in de oude auto moeten de coureurs weer het gevoel op de baan teruggeven.

Bij McLaren zit zo’n test er niet in. Teambaas Andreas Seidl zegt tegen Sky Sports F1 dat dat te maken heeft met de overstap van Honda- op Renault-krachtbronnen in 2018. “We hebben helaas niet de beschikking over een auto van minimaal twee jaar oud die we kunnen inzetten. Dat komt door de vele motorwisselingen die we de afgelopen jaren hebben gehad.”

Norris heeft de koe bij de horens gevat en vond een alternatief. De jonge Engelsman maakte kilometers in een kart en in een Formule 3-wagen van zijn oude team Carlin. McLaren bekijkt nog hoe het Sainz tijd op de baan gaat geven, alvorens iedereen afreist naar Oostenrijk waar op 5 juli het seizoen start. Mogelijk gaat de Spanjaard extra tijd doorbrengen in de simulator.

McLaren reed van 1995 tot en met 2014 met Mercedes-krachtbronnen, maar maakte in 2015 de overstap naar Honda. Die samenwerking was geen succes en in 2018 wisselde het team naar Renault. De auto van dat jaar, de MCL33 van Stoffel Vandoorne en Fernando Alonso zou ingezet kunnen worden, maar de overstap volgend jaar naar Mercedes zou de zaken compliceren.

Ondanks dat het team dus niet met een F1-wagen op het circuit kan testen, werkt McLaren hard aan een terugkeer op de baan. “We prepareren momenteel de auto’s en we proberen alle procedures rond social distancing in de garage uit”, vervolgt Seidl. “Ik ben blij met de stappen die we nemen. Alles is duidelijk en vanaf nu moeten we ons eenvoudigweg concentreren op de voorbereiding. Hopelijk hebben we dan een goede start in Oostenrijk.”

Met medewerking van Luke Smith