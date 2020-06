Ricciardo tegen reversed-grid: “Wordt een rotzooi”

De makers van het Formule 1-reglement hebben een tijd gespeeld met het idee om kwalificatieraces te introduceren op de zaterdag van een raceweekend. Dit zou dan moeten gebeuren met een omgekeerde startvolgorde, waarbij de hoogstgeplaatste coureur in het kampioenschap achteraan zou moeten starten. In het door corona ontwrichte 2020-seizoen worden meerdere races verreden op de Red Bull Ring en Silverstone, een goede gelegenheid om het format eens te testen. Mercedes stemde echter tegen, het team verklaarde bij monde van teambaas Toto Wolff dat de sport geen ‘gimmicks’ nodig heeft. Renault-coureur Ricciardo sloot zich aan bij de woorden van Wolff, al ziet hij wel in waarom fans het een interessant concept vinden.

“Ik ben niet altijd van de oude school, maar volgens mij is het niet echt onze eerste prioriteit wat betreft de zaken die we in de sport moeten veranderen”, verklaarde Ricciardo in een Instagram Live met F1. “Ik begrijp dat de fans het interessant vinden en willen zien hoe de snellere rijders door het veld sturen, ik zie dat ook wel voor me. Maar er zijn veel scenario’s waarin het niet zou werken en het zou voor meer rotzooi zorgen. Vanaf de bank is het spannend, maar als purist en vanuit het oogpunt van de racewereld denk ik niet dat we het nodig hebben. Zo zie ik het.”

De Formule 1 werkte al enige tijd aan het plan voor kwalificatieraces, maar het voorstel haalde het door een gebrek aan unanimiteit niet. Volgens sportief directeur Ross Brawn is het spijtig dat Mercedes “niet met een open blik” naar het voorstel kon kijken. Red Bull-teambaas Christian Horner vreest dat de back-to-backs eentonig worden. “Als we dezelfde races hebben op hetzelfde circuit denk ik dat de uitkomst hetzelfde kan zijn”, verklaarde Horner in gesprek met Motorsport.com. “Ik denk dat we een ideale kans hebben om iets anders te proberen. Als voor de eerste race maar duidelijk is dat het gaat gebeuren en dat het niet tijdens het seizoen weer gaat veranderen, hebben wij er geen probleem mee. Helaas was er een tegenstander. Het is spijtig dat we deze kans hebben laten glippen.”

Met medewerking van Luke Smith