Binotto: "Zou blij zijn om Vettel bij Mercedes te zien"

Ferrari besliste om het aflopende contract van Vettel niet te verlengen en trok resoluut de kaart van de jeugd met Charles Leclerc en McLaren-man Carlos Sainz. Het is nog niet bekend of we viervoudig wereldkampioen Vettel volgend jaar in de Formule 1 zien. Renault lijkt het enige beschikbare en opportune zitje voor de Duitser, tenzij Mercedes er niet in slaagt om contract van Lewis Hamilton te verlengen.

Ferrari-teambaas Binotto zegt alvast dat hij "blij zou zijn" om Vettel bij Mercedes te zien. Een vertrek van Vettel uit de Formule 1 zou "een verlies zijn, omdat we van hem houden en hem waarderen", vertelde Binotto aan de Spaanse krant Marca. "Het is belangrijk voor hem om volgend jaar een goed zitje te vinden. Ik hoor geruchten dat we hem in een Mercedes zouden kunnen zien en ik zou heel blij voor hem zijn, echt waar."

Binotto vreest niet dat Vettel bij de herstart van de Formule 1, die begin juli gepland staat in Oostenrijk, minder in het belang van Ferrari zal handelen omdat hij na dit seizoen toch vertrekt. "Seb is een geweldig persoon en een geweldige professional met verantwoordelijkheidsgevoel", weet Binotto. "Ik weet zeker dat hij zijn laatste jaar bij Ferrari op een goede positie wil afsluiten om het beste voor het team te bereiken, dus ik verwacht helemaal geen slecht gedrag."

"Ferrari houdt van Sebastian als coureur en als persoon maakt hij deel uit van ons team, ons project, dus het is nooit een gemakkelijke beslissing. Seb was onze eerste optie en toen kwam de coronacrisis, een situatie die veel heeft veranderd van de regelgeving tot het budgetplafond. We hebben interne beoordelingen gemaakt en dat is wat we hebben beslist. Onze visie viel niet meer samen met zijn visie, we kijken nu uit naar een nieuwe cyclus."