VIDEO: Mercedes start W09 op met coronaprotocol

De regerend wereldkampioen bij de constructeurs voert deze week op Silverstone een tweedaagse test uit met de W09 uit 2018 en om alvast te bekijken hoe protocollen als het gebruik van mondkapjes en social distancing werken, werd in de fabriek in Brackley de krachtbron van de W09 opgestart.

Het geluid van de V6-motor klonk vertrouwd, maar op de video die Mercedes van het proces op Twitter gooide, was te zien dat het personeel hier en daar nog wat onwennig afstand probeerde te houden. Normaal staan de mecaniciens met z’n allen dicht opeen rond de krachtbron, maar dit keer bleef men op gepaste afstand. Ook droegen alle medewerkers een mondkapje, iets dat ze ook bij de komende Grands Prix zullen moeten doen.

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas krijgen deze week beiden tijd in de auto van 2018. De coureurs zijn al in Groot-Brittannië. Vanaf vandaag moet iedereen die het land in wil, verplicht veertien dagen in quarantaine. Door eerder af te reizen konden de coureurs dit voorkomen.