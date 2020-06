Brawn over diversiteit in F1: 'Hamilton heeft een punt'

Een aantal coureurs heeft zich de afgelopen dagen laten horen naar aanleiding van de dood van George Floyd en de wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld. Dat gebeurde nadat Lewis Hamilton zijn eigen sport verweet “stil te zijn” bij alle protesten. Ook de Formule 1-organisatie postte vorige week een tweet waarin het racisme veroordeeld, maar daar bleef het bij.

Brawn vindt dat Hamilton een punt heeft als hij zegt dat de Formule 1 te stil is, maar dat de sport er hard aan werkt om het probleem te adresseren. “Ik ben van mening dat de Formule 1 de afgelopen jaren heeft erkend dat we onze diversiteit en ons diversiteitsprogramma willen versterken. Zowel intern als extern zijn we hier een paar jaar geleden al mee begonnen”, aldus de sportief directeur bij Sky Sports F1.

“We zijn tot de conclusie gekomen dat de reden waarom we de Formule 1 zo weinig divers is, onderaan de ladder begint. Het start bij de basis en zelfs in scholen waar we vooral in de laatste twee jaar met de Formule 1 actief zijn. Daar zien we een sterke diversiteit in kinderen die betrokken zijn. Veertig procent van de kinderen die met onze programma’s in aanraking komen zijn meisjes, dus dat is al iets.”

Maar alleen educatie is niet voldoende, aldus Brawn. “We bekijken hoe we aan de basis kunnen helpen. Ik ben de laatste weken en maanden met een groep aan het onderzoeken hoe we een kart-initiatief op poten kunnen zetten om kinderen al op jonge leeftijd bij de sport te betrekken.”

Toch moet de rol van de Formule 1 niet overschat worden, aldus Brawn. “Het is een feit dat Formule 1 een wereld is waar het gaat om prestaties, het gaat er om dat de beste wint en dat moet altijd zo blijven. Dat kunnen we niet forceren, maar we kunnen minderheidsgroepen wel een betere mogelijkheid bieden om in autosport actief te worden. Niet alleen als coureur, maar ook als ingenieur of op andere vlakken.”

Met medewerking van Luke Smith