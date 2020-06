Hamilton roept F1-collega’s op: Spreek je uit tegen racisme

De afschuwelijke dood van Floyd in Minneapolis heeft wereldwijd geleid tot protestbewegingen tegen racisme en buitensporig politiegeweld. Ook Hamilton voelt zich geraakt door de kwestie en laat via Instagram van zich horen. Zijn bericht is een blijk van medeleven, maar vooral een oproep aan de bredere F1-gemeenschap. “Ik zie velen die stil blijven. Sommigen van jullie zijn de grootste sterren, maar blijven stil te midden van dit onrecht.”

“Geen enkel teken van iemand uit mijn bedrijfstak, hetgeen een overwegend witte sport is”, vervolgt de zesvoudig wereldkampioen in een tamelijk uitgesproken bericht. “Ik ben één van de weinige mensen van kleur in de paddock en sta nu alleen. Ik had verwacht dat jullie inmiddels wel zouden inzien waarom dit gebeurt en ook dat jullie er iets van zouden zeggen. Maar je kunt niet naast ons staan. Weet in ieder geval dat ik weet wie jullie zijn en dat ik jullie weer tegenkom”, is zijn boodschap helder.

Hamilton wijst F1-sterren op voorbeeldfunctie

Met die laatste woorden gaat Hamilton trouwens wel voorbij aan een oproep van Lando Norris via Twitch, waarmee de McLaren-coureur zich eveneens achter de #BlackLivesMatter-beweging heeft geschaard. Intussen hebben onder meer Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Charles Leclerc en Nicholas Latifi van zich laten horen via sociale media.

Neemt niet weg dat er volgens Hamilton meer moet gebeuren. “Ik sta niet achter degenen die nu plunderen en dingen in brand steken, maar juist achter degenen die vreedzaam demonstreren. Er kan geen vrede zijn totdat onze zogenaamde leiders iets veranderen. En dit speelt niet alleen in Amerika. Dit speelt ook in het Verenigd Koninkrijk, in Spanje, in Italië, overal. De manier waarop minderheden worden behandeld, moet veranderen.” Juist op dat vlak zou Hamilton graag steun zien van andere rolmodellen. “We worden niet geboren met racisme en haat, die dingen worden ons geleerd door de mensen waar we allemaal tegenop kijken.”