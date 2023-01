Brawn bereid om F1 te blijven helpen: “Telefoon staat altijd aan”

Ross Brawn speelde in zijn carrière een sleutelrol bij de dominante periode van Ferrari, waarna hij in 2009 met zijn eigen Brawn GP wereldkampioen werd. Sinds 2017 had hij een hoge functie binnen de Formule 1, maar eind vorig jaar ging de Brit met pensioen. Toch wil hij enigszins betrokken blijven bij de sport. Sterker nog: als er ergens hulp nodig is, biedt hij die maar al te graag.

“Ik zal de vinger aan de pols blijven houden”, zegt Brawn tegen Motorsport.com. “Stefano [Domenicali, CEO van de F1] is een goede vriend. Ik heb tegen hem gezegd dat mijn telefoon altijd aan staat. Als er dus iets is waarbij ik kan helpen en het kost me niet al te veel tijd, doe ik dat met alle liefde. Maar het zal dan meer een adviserende rol zijn, geen actieve.”

Brawn blijft een grote liefde voor de Formule 1 houden. “Het is een prachtige sport, het heeft een fantastische combinatie van technologie en rijderstalent. Je kan goede rijders in slechte wagens hebben, gemiddelde coureurs in briljante auto’s en zo af en toe heb je briljante rijders in briljante wagens. En het plaatje kan tijdens een seizoen voortdurend veranderen.”

"Als je naar de meeste sporten kijkt, zoals atletiek of tennis, is het heel lastig om iemand uit de top-drie te verslaan, behalve als diegene een complete off-day heeft”, gaat hij verder. "Ik weet dat we periodes van dominantie hebben gehad, maar in de Formule 1 kun je het ene moment het winnende team zijn en het volgende moment niet meer, als iemand anders een hoop progressie met de wagen heeft geboekt. Het kan zelfs van baan tot baan verschillen. Dat is het unieke aan onze sport. Ik ben blij dat de passie voor F1 zo gegroeid is, nadat het een beetje in het slop was geraakt.”

Brawn hoopt dat de Formule 1 de fans voorop blijft stellen. “Ik denk dat we dat moeten behouden en de passie die gegroeid is moeten beschermen. Ik ben erg blij met hoe F1 er nu voor staat. We moeten niet vergeten wat we gedaan hebben om hier te komen en progressie blijven boeken.”