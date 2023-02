Jenson Button met NASCAR naar Le Mans: "Kijk er enorm naar uit"

Als onderdeel van de samenwerking tussen NASCAR, Hendrick Motorsport, de ACO, IMSA en Goodyear komt Jenson Button bij de komende editie van de 24 uur van Le Mans in actie met de Chevrolet Camaro ZL1. Zijn teamgenoten bij de Franse autosportklassieker zijn Mike Rockenfeller en zevenvoudig NASCAR-kampioen Jimmie Johnson. De wagen rijdt als Garage 56-inschrijving, die bedoeld is voor bolides met revolutionaire technologie. In het verleden reed er onder meer een volledig elektrische wagen mee.

Het project is een eerbetoon aan NASCAR-oprichter Bill France senior, die bijna een halve eeuw geleden voor het eerst stockcars naar Le Mans bracht. Het laat weer eens zien dat de ACO zijn banden met Noord-Amerika wil aanhalen, nadat er in de afgelopen jaren ook al gezorgd werd voor een gedeelde topklasse tussen het FIA World Endurance Championship en het IMSA-kampioenschap. Afgelopen weekend werd voorafgaand aan de 24 uur van Daytona bekendgemaakt dat Button dus een van de rijders is, en dat hij vorig jaar op Sebring al getest heeft met de wagen. De wereldkampioen Formule 1 van 2009 denkt dat de inschrijving de unieke kwaliteiten van NASCAR zal illustreren aan een doelgroep die relatief onbekend is met deze tak van autosport.

“Ik denk dat mensen moeten zien hoe NASCAR echt is, en dat is wat ze zullen ervaren”, aldus Button. “Ik kijk er enorm naar uit om de andere deelnemers te zien, net als de mening van de fans over de auto. Toen ik in Sebring was voelde ik me weer als een kind. Dit is wat ik wil van autosport. Het brengt een glimlach op mijn gezicht, de liefde keerde voor het racen keert terug. Als je een NASCAR-wagen hoort, is het te gek. Dit exemplaar lijkt op een of andere manier zelfs nog harder te klinken dan een [reguliere] Cup-auto. De coureurswissels worden interessant. We moeten nog steeds op de oude manier wisselen met de jacks, dat is gaaf en hoe het moet zijn.”