F1 versus Le Mans: Wie is sneller, aantal pk, formats en meer

De LMH-klasse werd in 2021 geïntroduceerd als vervanger van de LMP1-klasse, om de kosten omlaag te brengen en de interesse van meer fabrikanten te wekken. In 2015 reden er met Toyota, Nissan, Audi en Porsche nog vier fabrikanten in de topklasse, sinds 2018 was daar alleen Toyota nog van over.

Het nieuwe tijdperk begon voorzichtig met enkel Toyota wat een Hypercar aan de start bracht, maar inmiddels is de topklasse aanzienlijk gegroeid. Bij de 24 uur van Le Mans 2023 staan wagens van Ferrari, Porsche, Toyota, Cadillac, Peugeot, Glickenhaus en Vanwall aan het vertrek in de topklasse.

Maar wat zijn nou de verschillen en de overeenkomsten tussen de Hypercars en Formule 1-wagens? Laten we hierop eens inzoomen.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Wie is sneller, een F1-wagen of een Hypercar?

Waar zowel F1-bolides als WEC-auto's regelmatig snelheden noteren boven de 300 kilometer per uur, is de Formule 1 over een gehele ronde genomen sneller. Tijdens de Grand Prix van België in 2022 pakte Carlos Sainz in zijn Ferrari F1-bolide de pole-position met een 1.44.297. Zo'n zes maanden later was het WEC te gast op de iconische omloop. Daar ging de pole naar Toyota met een 2.00.812.

De Ferrari 499P noteerde dat raceweekend een topsnelheid van 321,5 kilometer per uur. De Formule 1 kwam tot een top van 321,3 kilometer per uur, net iets langzamer dus. Het verschil in rondetijd zit hem met name in de bochtensnelheid, waar de Formule 1 vele malen sneller is.

Hoeveel PK hebben LMH- en F1-auto's?

Met een dubbele elektromotor naast de 1.6 liter V6 verbrandingsmotor komt een F1-wagen uit op zo'n 1.000 PK, al wordt dit eigenlijk door geen enkele fabrikant bevestigd om de concurrentie niet wijzer te maken. De LMH-regels zetten een limiet op 670 pk om de competitie gelijk te houden. Het ontwerp van de motoren is echter vrij, waardoor er veel te kiezen valt bij het ontwikkelen van het blok. Energieterugwinsystemen zijn optioneel, al is de kracht die een hybridemotor mag leveren wel beperkt om het ten opzichte van de non-hybride wagens eerlijk te houden.

Welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar voor F1 en LMH-wagens?

Formule 1-auto's maken momenteel gebruik van het DRS-systeem, waarbij de achtervleugel open kan worden geklapt om minder weerstand te genereren en zo het inhalen van een voorligger makkelijker te maken. Vroeger was het ook toegestaan om motorstanden te wisselen, maar sinds halverwege het seizoen 2020 mag er in de race slechts één setting gebruikt worden.

De Hypercars mogen hun hybride vermogen niet langer gebruiken als inhaalknop. Er is een maximum gesteld aan wat de componenten mogen leveren voor elke race. Ook is de boost voor in de wagen pas beschikbaar vanaf 120 kilometer per uur, om te zorgen dat er geen voordeel is ten opzichte van non-hybride wagens bij het accelereren uit langzame bochten.

#311 Action Express Racing Cadillac V-Series.R van Pipo Derani, Alexander Sims, Jack Aitken Foto: JEP / Motorsport Images

Wat is het verschil tussen de WEC- en F1-kwalificatieformats?

De kwalificatie in de Formule 1 gaat over drie delen. In Q1 rijdt iedereen mee in een sessie die achttien minuten duurt. Aan het einde van dit deel vallen de langzaamste vijf coureurs af. In Q2 volgt hetzelfde concept, maar dan met vijftien wagens gedurende vijftien minuten. In het laatste deel hebben de tien snelste coureurs twaalf minuten de tijd om te strijden voor de pole-position.

Het WEC gebruikt een meer traditioneel format. Er zijn twee sessies van tien minuten: een voor Hypercars en LMP2's en een voor de GTE's. De snelste tijd per auto bepaalt de grid, en er gaat een bonuspunt naar de polesitter in elke klasse.

Op Le Mans wordt er een ander systeem gebruikt, dat in 2021 haar intrede deed. Op woensdag komen alle 62 wagens de baan op in een sessie van 60 minuten. De snelste zes teams per klasse strijden een dag later in de Hyperpole-sessie van dertig minuten om de snelste tijd en de eerste startplek.

Wat is het verschil tussen de race-formats F1 en LMH?

Formule 1-races duren zonder rode vlaggen maximaal twee uur en er wordt over zo'n 310 kilometer gereden. Uitzondering is Monaco, waar het zwartwit geblokt al na 260 kilometer valt. In de race moet elke coureur op tenminste twee verschillende bandencompounds hebben gereden. Tijdens pitstops wordt er sinds 2010 niet meer bijgetankt.

WEC-races duren langer, vandaar de term 'endurance'. De meeste wedstrijden duren zes uur, maar er zijn ook races over acht uur. De langste race van het jaar is natuurlijk de 24 uur van Le Mans. Dit betekent dat meerdere coureurs de wagen delen en er per klasse een minimum rijtijd per coureur is. Ook is er een 'rating-systeem'. Elke rijder krijgt een bronzen, zilveren, gouden of platina rating. Hiermee wordt in sommige klassen bepaald wie er wel of niet mogen rijden. Zo moet er in de GTE AM-klasse ten minste één bronzen coureur meerijden.

Wat is het verschil tussen de puntensystemen van F1 en WEC?

Bij een zesuursrace gebruikt het WEC dezelfde puntenindeling als de Formule 1: 25 punten voor de winnaar, 18 voor de nummer twee, gevolgd door 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 en 1 punt. Het enige verschil is dat elke wagen die buiten de top tien finisht wel een half punt krijgt. Ook voor de pole-position wordt een punt uitgedeeld. Het WEC behandelt elke klasse als apart kampioenschap en de punten worden verdeeld naar aanleiding van de posities binnen de klassen.

In achtuursraces en de 24 uur van Le Mans worden er andere systemen gebruikt: 38-27-23-18-15-12-9-6-3-2, met een punt voor alle deelnemers buiten de top-tien. Op Le Mans worden zelfs dubbele punten ten opzichte van een zesuursrace uitgedeeld: 50-36-30-24-20-16-12-8-4-2.

In de Formule 1 krijgt de rijder die de snelste ronde in de race neerzet een punt, zolang hij in de top-tien rijdt. Dat gebeurt niet in het WEC. In de F1 is er dan weer geen punt voor de pole-position of coureurs die buiten de top-tien finishen.