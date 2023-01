Toen de Formule 1 de ontwikkeling van de motor bevroor tot en met het seizoen 2026, dacht men dat het aantal gridstraffen terug zou kunnen lopen omdat iedereen bij hetzelfde ontwerp zou blijven. Toch stond de teller in 2022 op 36 straffen, met in totaal 137 overschrijdingen van de gestelde maximum aantallen. Twintig keer moest een rijder terug naar de laatste plek op de grid, verder vielen er nog 135 individuele plekken als straf.

AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda werd het hardste geraakt. Hij moest drie keer helemaal naar achteren of zelfs vanuit de pitstraat starten. Verder kreeg de Japanner vijf strafplaatsen voor een bakwissel en tien plaatsen voor het verzamelen van vijf reprimandes, al hoefde hij die niet in te lossen omdat hij in Italië toch al achteraan startte. De jacht op de titel van Charles Leclerc werd ook niet echt geholpen met twee starts van achter, plus nog tien plaatsen straf in Austin. Teamgenoot Carlos Sainz moest ook twee keer helemaal achteraan op de grid plaatsnemen, en kreeg nog eens vijf plaatsen straf in Brazilië. Alpine-coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon stonden ook allebei twee keer achteraan, terwijl wereldkampioen Max Verstappen slechts een keer een dergelijke straf wachtte. Verstappen had echter het geluk dat in België heel veel rijders terug moesten; zo kon hij vanaf de veertiende startplek de race nog winnen. Verder kregen Valtteri Bottas en Mick Schumacher nog de nodige zware straffen om de oren.

Goed nieuws voor Mercedes

Er waren ook rijders, en zelfs hele teams, die het Formule 1-seizoen zonder straffen doorkwamen. Aston Martin en Williams bleven bij beide rijders binnen alle limieten. Ook Daniel Ricciardo hoefde bij McLaren nooit achteruit. Al deze coureurs hadden een betrouwbare Mercedes-motor achterin liggen. Bij het fabrieksteam moesten Lewis Hamilton en George Russell beiden een keer terug op de startopstelling.

Gebruik van motoronderdelen per coureur:

Team Coureur ICE T MH MK ES CE UI VB VI 3 3 3 3 2 2 8 4 4 Red Bull Verstappen 5 4 4 4 3 3 7 4 5 Perez 5 3 3 3 2 2 7 4 4 Mercedes Hamilton 4 4 4 4 2 2 4 3 3 Russell 4 4 4 4 3 3 4 4 4 Ferrari Leclerc 6 6 5 5 3 4 9 5 5 Sainz 6 5 5 6 3 4 8 5 5 McLaren Ricciardo 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Norris 4 4 4 3 3 3 5 4 4 Alpine Alonso 6 5 5 4 4 4 6 4 4 Ocon 6 4 4 4 4 4 7 4 4 AlphaTauri Gasly 4 4 4 4 3 3 7 3 4 Tsunoda 6 6 6 6 3 3 7 4 5 Aston Martin Vettel 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Stroll 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Williams Latifi 3 3 3 3 2 2 3 3 3 Albon 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Alfa Romeo Zhou 5 4 4 3 2 3 8 5 5 Bottas 6 7 7 4 2 3 8 5 4 Haas Magnussen 6 5 5 4 2 2 8 4 4 Schumacher 5 4 4 4 2 3 8 6 6 ICE = verbrandingsmotor, T = turbo, MH = MGU-H, MK = MGU-K, ES = Energy Store, CE = Control Electronics, UI = uitlaatsysteem, VB = buitenste versnellingsbakcomponenten, VI = interne versnellingsbakcomponenten

Problemen

Kijkend naar de statistieken van de individuele onderdelen, zien we dat teams het het lastigst hadden met de verbrandingsmotor. Vijftien rijders gingen over de limiet heen. Bij de turbo en MGU-H gebruikten veertien rijders er te veel. Bottas ging zelfs vier keer over de limiet heen. De MGU-K werd door twaalf mensen te vaak gebruikt, net als de Control Electronics. Bij de Energy Store redden elf van de twintig rijders het zonder straf. Bij de uitlaten overschreed alleen Charles Leclerc de limiet, terwijl Sebastian Vettel met vijf van de acht niet eens in de buurt kwam van het maximum aantal.

Versnellingsbak

Vanaf 2022 geldt er ook een maximum op het aantal versnellingsbakken. Vier was de limiet, verdeeld over interne en externe onderdelen, in plaats van één bak per zoveel races. Zeven coureurs passeerden de grens. Mick Schumacher deed dit als enige twee keer. In 2023 zullen dezelfde regels van kracht zijn wat betreft motoronderdelen, maar bij de versnellingsbakken verandert er wel wat. Bij een dubbele wissel worden de straffen niet meer bij elkaar opgeteld en blijft het bij vijf plaatsen. Het is nog niet duidelijk hoeveel bakken er volgend jaar gebruikt mogen worden, omdat het aantal races nog niet definitief bekend is. Als er 24 races verreden worden, krijgt elke rijder er vijf, maar de GP van China ontbreekt voorlopig op de kalender. Met 23 races krijgt iedereen slechts vier versnellingsbakken. Onlangs werd duidelijk dat China in gesprek is met de Formule 1 over een terugkeer op de kalender.

Gedetailleerde veranderingen:

Coureur Grand Prix Onderdeel

Nummer Straf Verstappen

Emilia-Romagna Uitlaat 2 van 8 - Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Azerbeidzjan Motor 2 van 3 - Turbo 2 van 3 - MGU-H 2 van 3 - MGU-K 2 van 3 - Uitlaat 3 van 8 - Oostenrijk Extern bakonderdeel 3 van 4 - Intern bakonderdeel 3 van 4 - Frankrijk Uitlaat 4 van 8 - Hongarije Motor 3 van 3 - Turbo 3 van 3 - MGU-H 3 van 3 - MGU-K 3 van 3 - Extern bakonderdeel 4 van 4 - Intern bakonderdeel 4 van 4 - België Energy Store 2 van 2 - Control Electronics 2 van 2 - Motor 4 van 3 Achterkant van de grid Turbo 4 van 3 MGU-H 4 van 3 MGU-K 4 van 3 Intern bakonderdeel 5 van 4 Energy Store 3 van 2 Control Electronics 3 van 2 Uitlaat 6 van 8 - Italië Motor 5 van 3 Vijf plaatsen Verenigde Staten Uitlaat 7 van 8 - Perez

Saudi-Arabië Turbo 2 van 3 - MGU-H 2 van 3 - Emilia-Romagna Uitlaat 2 van 8 - Miami Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Spanje Uitlaat 3 van 8 - Azerbeidzjan Motor 2 van 3 - MGU-K 2 van 3 - Uitlaat 4 van 8 - Groot-Brittannië Control Electronics 2 van 2 - Extern bakonderdeel 3 van 4 - Intern bakonderdeel 3 van 4 - Hongarije Motor 3 van 3 - Turbo 3 van 3 - MGU-H 3 van 3 - MGU-K 3 van 3 - Nederland Energy Store 2 van 2 - Italië Motor 4 van 3 Tien plaatsen Uitlaat 6 van 8 - Extern bakonderdeel 4 van 4 - Intern bakonderdeel 4 van 4 - Verenigde Staten Motor 5 van 3 Vijf plaatsen Uitlaat 7 van 8 - Hamilton

Spanje Motor 2 van 3 - Turbo 2 van 3 - MGU-H 2 van 3 - MGU-K 2 van 3 - Uitlaat 3 van 8 - Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Azerbeidzjan Uitlaat 3 van 8 - Frankrijk Turbo 3 van 3 - MGU-H 3 van 3 - Energy Store 2 van 2 - Control Electronics 2 van 2 - België Motor 3 van 3 - MGU-K 3 van 3 - Nederland Extern bakonderdeel 3 van 4 - Intern bakonderdeel 3 van 4 - Italië Motor 4 van 3 Achterkant van de grid Turbo 4 van 3 MGU-H 4 van 3 MGU-K 4 van 3 Uitlaat 4 van 8 - Russell

Miami Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Spanje Motor 2 van 3 - Turbo 2 van 3 - MGU-H 2 van 3 - MGU-K 2 van 3 - Azerbeidzjan Uitlaat 3 van 8 - Oostenrijk Extern bakonderdeel 3 van 4 - Intern bakonderdeel 3 van 4 - Frankrijk Energy Store 2 van 2 - Control Electronics 2 van 2 - Hongarije MGU-K 3 van 3 - België Motor 3 van 3 - Turbo 3 van 3 - MGU-H 3 van 3 - Singapore Motor 4 van 3 Start vanuit pitstraat Turbo 4 van 3 MGU-H 4 van 3 MGU-K 4 van 3 Energy Store 3 van 2 Control Electronics 3 van 2 Uitlaat 4 van 8 - Verenigde Staten Extern bakonderdeel 4 van 4 - Intern bakonderdeel 4 van 4 - Leclerc

Australië Uitlaat 2 van 8 - Miami Motor 2 van 3 - Turbo 2 van 3 - MGU-H 2 van 3 - MGU-K 2 van 3 - Uitlaat 3 van 8 - Spanje Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Azerbeidzjan Turbo 3 van 3 - Uitlaat 4 van 8 - Canada Motor 3 van 3 - MGU-H 3 van 3 - MGU-K 3 van 3 - Control Electronics 2 van 2 - Uitlaat 5 van 8 - Motor 4 van 3 Achterkant van de grid Turbo 4 van 3 MGU-H 4 van 3 MGU-K 4 van 3 Control Electronics 3 van 2 Groot-Brittannië Uitlaat 6 van 8 - Oostenrijk Energy Store 2 van 2 - Extern bakonderdeel 3 van 4 - Intern bakonderdeel 3 van 4 - Frankrijk Uitlaat 7 van 8 - Hongarije Uitlaat 8 van 8 - Extern bakonderdeel 4 van 4 - Intern bakonderdeel 4 van 4 - België Motor 5 van 3 Achterkant van de grid Turbo 5 van 3 MGU-H 5 van 3 MGU-K 5 van 3 Energy Store 3 van 2 Control Electronics 4 van 2 Uitlaat 9 van 8 Extern bakonderdeel 5 van 4 Intern bakonderdeel 5 van 4 Verenigde Staten Motor 6 van 3 Tien plaatsen Turbo 6 van 3 Sainz

Australië Uitlaat 2 van 8 - Emilia-Romagna Motor 2 van 3 - Turbo 2 van 3 - MGU-H 2 van 3 - MGU-K 2 van 3 - Uitlaat 3 van 8 - Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Miami Control Electronics 2 van 2 - Azerbeijdzjan Uitlaat 4 van 8 - Canada Motor 3 van 3 - Great-Brittannië Turbo 3 van 3 - MGU-H 3 van 3 - MGU-K 3 van 3 - Frankrijk Energy Store 2 van 2 - Uitlaat 5 van 8 - Extern bakonderdeel 3 van 4 - Intern bakonderdeel 3 van 4 - Motor 4 van 3 Achterkant van de grid Turbo 4 van 3 MGU-H 4 van 3 MGU-K 4 van 3 Control Electronics 3 van 2 België Uitlaat 6 van 8 - Extern bakonderdeel 4 van 4 - Intern bakonderdeel 4 van 4 - Italië MGU-K 5 van 3 Achterkant van de grid



Motor 5 van 3 Turbo 5 van 3 MGU-H 5 van 3 MGU-K 6 van 3 Energy Store 3 van 2 Extern bakonderdeel 5 van 4 Intern bakonderdeel 5 van 4 Japan Uitlaat 7 van 8 - Brazilië Motor 6 van 3 Vijf plaatsen Uitlaat 8 van 8 - Ricciardo

Australië Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Monaco Extern bakonderdeel 3 van 4 - Intern bakonderdeel 3 van 4 - Azerbeidzjan Motor 2 van 3 - Turbo 2 van 3 - MGU-H 2 van 3 - MGU-K 2 van 3 - Uitlaat 2 van 8 - België Motor 3 van 3 - Turbo 3 van 3 - MGU-H 3 van 3 - MGU-K 3 van 3 - Energy Store 2 van 2 - Control Electronics 2 van 2 - Uitlaat 3 van 8 - Intern bakonderdeel 4 van 4 - Extern bakonderdeel 4 van 4 - Norris

Saudi-Arabië Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Australië Motor 2 van 3 - Turbo 2 van 3 - MGU-H 2 van 3 - MGU-K 2 van 3 - Groot-Brittannië Extern bakonderdeel 3 van 4 - Intern bakonderdeel 3 van 4 - Oostenrijk Motor 3 van 3 - Turbo 3 van 3 - MGU-H 3 van 3 - MGU-K 3 van 3 - Uitlaat 2 van 8 - Frankrijk Uitlaat 3 van 8 - Hongarije Uitlaat 4 van 8 - België Energy Store 2 van 2 - Control Electronics 2 van 2 - Uitlaat 5 van 5 - Motor 4 van 3 Achterkant van de grid Turbo 4 van 3 MGU-H 4 van 3 Energy Store 3 van 2 Control Electronics 3 van 2 Singapore Extern bakonderdeel 4 van 4 - Intern bakonderdeel 4 van 4 - Alonso Saudi-Arabië Motor 2 van 3 - Turbo 2 van 3 - MGU-H 2 van 3 - MGU-K 2 van 3 - Uitlaat 2 van 8 - Australië Motor 3 van 3 - Turbo 3 van 3 - MGU-H 3 van 3 - MGU-K 3 van 3 - Energy Store 2 van 2 - Control Electronics 2 van 2 - Uitlaat 3 van 8 - Miami Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Spanje Motor 4 van 3 Achterkant van de grid Turbo 4 van 3 MGU-H 4 van 3 MGU-K 4 van 3 Energy Store 3 van 2 Control Electronics 3 van 2 Uitlaat 4 van 8 - Oostenrijk Motor 5 van 3 Achterkant van de grid Turbo 5 van 3 MGU-H 5 van 3 Energy Store 4 van 2 Control Electronics 4 van 2 Uitlaat 5 van 8 - Frankrijk Extern bakonderdeel 3 van 4 - Intern bakonderdeel 3 van 4 - Nederland Uitlaat 6 van 8 - Singapore Extern bakonderdeel 4 van 4 - Intern bakonderdeel 4 van 4 - Verenigde Staten Motor 6 van 3 Vijf plaatsen Ocon Emilia-Romagna Motor 2 van 3 - Turbo 2 van 3 - MGU-H 2 van 3 - MGU-K 2 van 3 - Uitlaat 2 van 8 - Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Miami Extern bakonderdeel 3 van 4 - Intern bakonderdeel 4 van 4 - Spanje Energy Store 2 van 2 - Control Electronics 2 van 2 - Canada Motor 3 van 3 - Turbo 3 van 3 - MGU-H 3 van 3 - MGU-K 3 van 3 - Uitlaat 3 van 8 - België Motor 4 van 3 Achterkant van de grid Turbo 4 van 3 MGU-H 4 van 3 MGU-K 4 van 3 Energy Store 3 van 2 Control Electronics 3 van 2 Uitlaat 4 van 8 - Nederland Uitlaat 5 van 8 - Italië Motor 5 van 3 Vijf plaatsen Uitlaat 6 van 8 - Singapore Extern bakonderdeel 4 van 4 - Intern bakonderdeel 4 van 4 - Verenigde Staten Motor 6 van 3 Start vanuit pitstraat Control Electronics 4 van 2 Energy Store 4 van 2 Uitlaat 7 van 8 - Gasly

Saudi-Arabië Motor 2 van 3 - Turbo 2 van 3 - MGU-H 2 van 3 - MGU-K 2 van 3 - Energy Store 2 van 2 - Control Electronics 2 van 2 - Uitlaat 2 van 8 - Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Emilia-Romagna Uitlaat 3 van 8 - Miami Motor 3 van 3 - Turbo 3 van 3 - MGU-H 3 van 3 - MGU-K 3 van 3 - Uitlaat 4 van 8 - Extern bakonderdeel 3 van 4 - Intern bakonderdeel 3 van 4 - Monaco Uitlaat 5 van 8 - Hongarije Motor 4 van 3 Start vanuit pitstraat Turbo 4 van 3 MGU-H 4 van 3 MGU-K 4 van 3 Energy Store 3 van 2 Control Electronics 3 van 2 Singapore Uitlaat 6 van 8 - Intern bakonderdeel 4 van 4 - Japan Uitlaat 7 van 8 - Tsunoda

Saudi-Arabia Motor 2 van 3 - Turbo 2 van 3 - MGU-H 2 van 3 - MGU-K 2 van 3 - Uitlaat 2 van 8 - Australië Motor 3 van 3 - Turbo 3 van 3 - MGU-H 3 van 3 - MGU-K 3 van 3 - Emilia-Romagna Uitlaat 3 van 8 - Monaco Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Azerbeidzjan Uitlaat 4 van 8 - Canada Control Electronics 2 van 2 - Energy Store 2 van 2 - Uitlaat 5 van 8 - Motor 4 van 3 Achterkant van de grid Turbo 4 van 3 MGU-H 4 van 3 MGU-K 4 van 3 Energy Store 3 van 2 Control Electronics 3 van 2 Frankrijk Extern bakonderdeel 3 van 4 - Intern bakonderdeel 3 van 4 - België Motor 5 van 3 Start vanuit pitstraat Turbo 5 van 3 MGU-H 5 van 3 MGU-K 5 van 3 Uitlaat 6 van 8 - Italië Motor 6 van 3 Achterkant van de grid Turbo 6 van 3 MGU-H 6 van 3 MGU-K 6 van 3 Intern bakonderdeel 4 van 4 - Japan Uitlaat 7 van 8 - Verenigde Staten Extern bakonderdeel 4 van 4 - Intern bakonderdeel 5 van 4 Vijf plaatsen Vettel Australië Motor 2 van 3 - Turbo 2 van 3 - MGU-H 2 van 3 - MGU-K 2 van 3 - Uitlaat 2 van 8 - Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Miami Control Electronics 2 van 2 - Spanje Energy Store 2 van 2 - Azerbeidzjan MGU-K 3 van 3 - Hongarije Extern bakonderdeel 3 van 4 - Intern bakonderdeel 3 van 4 - België Motor 3 van 3 - Turbo 3 van 3 - MGU-H 3 van 3 - Uitlaat 3 van 8 - Extern bakonderdeel 4 van 4 - Intern bakonderdeel 4 van 4 - Stroll

Miami Energy Store 2 van 2 - Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Azerbeidzjan Motor 2 van 3 - Turbo 2 van 3 - MGU-H 2 van 3 - MGU-K 2 van 3 - Uitlaat 2 van 8 - Canada Control Electronics 2 van 2 - Hongarije Extern bakonderdeel 3 van 4 - Intern bakonderdeel 3 van 4 - België Motor 3 van 3 - Turbo 3 van 3 - MGU-H 3 van 3 - MGU-K 3 van 3 - Uitlaat 3 van 8 - Japan Extern bakonderdeel 4 van 4 - Intern bakonderdeel 4 van 4 - Latifi

Australië Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Miami Energy Store 2 van 2 - Azerbeidzjan Motor 2 van 3 - Turbo 2 van 3 - MGU-H 2 van 3 - MGU-K 2 van 3 - Uitlaat 2 van 8 - Canada Control Electronics 2 van 2 - Hongarije Extern bakonderdeel 3 van 4 - Intern bakonderdeel 3 van 4 - België Motor 3 van 3 - Turbo 3 van 3 - MGU-H 3 van 3 - MGU-K 3 van 3 - Uitlaat 3 van 8 - Albon

Emilia-Romagna Energy Store 2 van 2 - Control Electronics 2 van 2 - Miami Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Azerbeidzjan Motor 2 van 3 - Turbo 2 van 3 - MGU-H 2 van 3 - MGU-K 2 van 3 - Uitlaat 2 van 8 - België Motor 3 van 3 - Turbo 3 van 3 - MGU-H 3 van 3 - MGU-K 3 van 3 - Uitlaat 3 van 8 - Extern bakonderdeel 3 van 4 - Intern bakonderdeel 3 van 4 - Verenigde Staten Extern bakonderdeel 4 van 4 - Intern bakonderdeel 4 van 4 - Zhou

Emilia-Romagna Uitlaat 2 van 8 - Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Miami Motor 2 van 3 - Turbo 2 van 3 - MGU-H 2 van 3 - Spanje MGU-K 2 van 3 - Uitlaat 3 van 8 - Groot-Brittannië Motor 3 van 3 - Turbo 3 van 3 - MGU-H 3 van 3 - MGU-K 3 van 3 - Uitlaat 4 van 8 - Extern bakonderdeel 3 van 4 - Intern bakonderdeel 3 van 4 - Oostenrijk Control Electronics 2 van 2 - Extern bakonderdeel 4 van 4 - Frankrijk Energy Store 2 van 2 - België Intern bakonderdeel 4 van 4 - Uitlaat 5 van 8 - Motor 4 van 3 Achterkant van de grid Turbo 4 van 3 MGU-H 4 van 3 Control Electronics 3 van 2 Extern bakonderdeel 5 van 4 Intern bakonderdeel 5 van 4 Italië Uitlaat 6 van 8 - Japan Uitlaat 7 van 8 - Verenigde Staten Motor 5 van 3 Vijf plaatsen Brazilië Uitlaat 8 van 8 - Bottas Bahrein Control Electronics 2 van 2 - Australië Uitlaat 2 van 8 - Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Miami Motor 2 van 3 - Turbo 2 van 3 - Turbo 3 van 3 - MGU-H 2 van 3 - MGU-H 3 van 3 - MGU-K 2 van 3 - Uitlaat 3 van 8 - Uitlaat 4 van 8 - Extern bakonderdeel 3 van 4 - Azerbeidzjan Motor 3 van 3 - Canada Energy Store 2 van 2 - Groot-Brittannië MGU-K 3 van 3 - Oostenrijk Uitlaat 5 van 8 - Extern bakonderdeel 4 van 4 - Intern bakonderdeel 3 van 4 - Motor 4 van 3 Achterkant van de grid Turbo 4 van 3 MGU-H 4 van 3 MGU-K 4 van 3 Control Electronics 3 van 2 Turbo 5 van 3 Tien plaatsen MGU-H 5 van 3 België Motor 5 van 3 Vijftien plaatsen Turbo 6 van 3 MGU-H 6 van 3 Extern bakonderdeel 5 van 4 Vijf plaatsen Intern bakonderdeel 4 van 4 - Italië Motor 6 van 3 Vijftien plaatsen Turbo 7 van 3 MGU-H 7 van 3 Uitlaat 6 van 8 - Japan Uitlaat 7 van 8 - Brazilië Uitlaat 8 van 8 - Magnussen

Saudi-Arabië Control Electronics 2 van 2 - Emilia-Romagna Uitlaat 2 van 8 - Energy Store 2 van 2 - Miami Motor 2 van 3 - Turbo 2 van 3 - MGU-H 2 van 3 - MGU-K 2 van 3 - Uitlaat 3 van 8 - Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Azerbeidzjan MGU-K 3 van 3 - Canada Motor 3 van 3 - Turbo 3 van 3 - MGU-H 3 van 3 - Uitlaat 4 van 8 - Groot-Brittannië Extern bakonderdeel 3 van 4 - Intern bakonderdeel 3 van 4 - Frankrijk Uitlaat 5 van 8 - Motor 4 van 3 Achterkant van de grid Turbo 4 van 3 MGU-H 4 van 3 MGU-K 4 van 3 Italië Motor 5 van 3 Vijftien plaatsen Turbo 5 van 3 MGU-H 5 van 3 Uitlaat 6 van 8 - Extern bakonderdeel 4 van 4 - Intern bakonderdeel 4 van 4 - Japan Uitlaat 7 van 8 - Mexico Motor 6 van 3 Vijf plaatsen Brazilië Uitlaat 8 van 8 - Schumacher

Australië Energy Store 2 van 2 - Control Electronics 2 van 2 - Uitlaat 2 van 8 - Extern bakonderdeel 2 van 4 - Intern bakonderdeel 2 van 4 - Miami Motor 2 van 3 - Turbo 2 van 3 - MGU-H 2 van 3 - MGU-K 2 van 3 - Uitlaat 3 van 8 - Spanje Extern bakonderdeel 3 van 4 - Intern bakonderdeel 3 van 4 - Azerbeidzjan Turbo 3 van 3 - Uitlaat 4 van 8 - Extern bakonderdeel 4 van 4 - Intern bakonderdeel 4 van 4 - Groot-Brittannië Motor 3 van 3 - MGU-H 3 van 3 - MGU-K 3 van 3 - Oostenrijk Uitlaat 5 van 8 - België Motor 4 van 3 Achterkant van de grid Turbo 4 van 3 MGU-H 4 van 3 MGU-K 4 van 3 Energy Store 3 van 2 Extern bakonderdeel 5 van 4 Intern bakonderdeel 5 van 4 Uitlaat 6 van 8 - Italië Motor 5 van 3 Vijftien plaatsen



Extern bakonderdeel 6 van 4 Intern bakonderdeel 6 van 4 Uitlaat 7 van 8 - Brazilië Uitlaat 8 van 8 -