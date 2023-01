McLaren CEO Brown verwacht dat Piastri Norris snel kan uitdagen

McLaren kende twee Formule 1-seizoenen lang een redelijk ongedwongen sfeer binnen het team met Lando Norris en de altijd goedlachse Daniel Ricciardo als rijderspaar. Laatstgenoemde is echter vertrokken en opgevolgd door landgenoot Oscar Piastri. De nieuwbakken F1-coureur is er ongetwijfeld op gebrand om zich na alle perikelen tussen Alpine en McLaren afgelopen zomer van zijn beste kant te laten zien. McLaren CEO Zak Brown twijfelt in ieder geval niet aan de capaciteiten van Piastri, ook al zal Norris volgens hem de lat hoog leggen voor de nieuweling.

"Ik geef hem geen doelen mee en leg hem geen verwachtingen op", zegt de Amerikaan. "Lando is echter razendsnel. Met het juiste materiaal zou hij races winnen, daar is iedereen het wel over eens. Dus Oscar krijgt een van de snelste coureurs ter wereld als teamgenoot. Maar ik verwacht dat hij snel de strijd kan aangaan."

De komst van Piastri ging niet zonder slag of stoot. De Australiër was eerder als junior verbonden aan Alpine, dat hem wegens het vertrek van Fernando Alonso naar Aston Martin, naar een racezitje wilde promoveren. Maar Piastri had andere plannen. Hij en zijn manager Mark Webber hadden intussen contact gelegd met McLaren. De rel die volgde, zorgde er zelfs voor dat het Contract Recognition Board (CRB) zich over de kwestie moest buigen. Uiteindelijk stelde die Piastri en McLaren in het gelijk. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer bekritiseerde de houding van Piastri en verweet hem niet loyaal te zijn. Daar heeft Brown andere ideeën over.

"Ik ben zeer onder de indruk hoe Piastri zich in de zomer staande hield. Om eerlijk te zijn vond ik de opmerkingen van Otmar niet netjes en accuraat. Helemaal nadat het langs het CRB was gegaan en hij wel wist hoe het zat", vervolgt Brown. "Oscar gedroeg zich gedurende het hele proces volwassen. Voor een 21-jarige was dat erg indrukwekkend. Hij liet zich niet uit het veld slaan door alle druk en aandacht. Ik denk zelf dat Oscar een toekomstige ster is. We moeten wel goed onthouden dat hij een jaar niet geracet heeft en er ook niet veel getest wordt. Wat mij betreft mag er meer getest worden, niet voor Oscar, maar voor iedereen. Hij krijgt voor de start van het seizoen ongeveer anderhalve dag de tijd om bekend te raken met zijn auto, dat is niet veel. Maar ik denk wel dat hij competitief gaat zijn en Lando gaat pushen. We moeten hem verder de tijd gunnen om aan het team te wennen. Hij is in ieder geval zeer serieus en er helemaal klaar voor."