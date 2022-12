Het Formule 1-seizoen 2022 stond in het teken van nieuwe reglementen, die voor meer spektakel op de baan moesten zorgen. Door de veranderingen hebben we een mix van verschillende Grands Prix gezien, inclusief een aantal thrillers zoals in Brazilië en Amerika. Daarnaast waren er ook saaiere races, zoals in Mexico, Baku en Italië. Ross Brawn, de man die zijn post als sportief directeur van de Formule 1 verlaat, ziet geen reden tot paniek doordat niet alle wedstrijden even spectaculair waren. Hij stelt dat minder boeiende races er juist voor zorgen dat de kijkers de GP's met spektakel meer gaan waarderen.

"Er zijn verschillende gradaties", antwoordt Brawn op de vraag van Motorsport.com of hij zich zorgen maakt dat de nieuwe regels niet consistent goede races leveren opleveren. "Ik ben denk ik nog van de oude stempel. Naar mijn mening wordt het normaal als je elk weekend een briljante race zou hebben. We hebben een soort gemiddelde race nodig om onszelf eraan te herinneren hoe goed sommige Grands Prix waren."

Volgens Brawn zitten er nadelen aan als je in het leven te veel verwend wordt door het goede, daarom zegt hij dat het goed is dat men zich realiseert dat het niet altijd feest kan zijn. "Ik houd van wijn. Een vriend van me zei tegen me dat je af en toe wijn van de supermarkt moet drinken om jezelf eraan te herinneren hoe goed het goede spul is", vervolgt de Brit. "Niet dat er iets mis is met de kwaliteit van de supermarkt, maar het is meer om referenties te krijgen. Als je elk weekend spectaculaire races hebt, vraag ik me af of dat goed is."

Brawn blikt vervolgens kort terug. "Maar er zijn niet veel slechte races geweest, toch? Monza was een beetje saai, maar dat is vervaagd. Ik kan me wel herinneren dat we in Brazilië prachtige races hadden. In Austin ook. De meerderheid was leuk en dat willen we. De mensen kijken door als dat het geval is. Zelfs wedstrijden die wat wegzakken komen weer tot leven door bijvoorbeeld een safety car. Opeens kan iedereen weer los. Ik denk dat er een goede balans was. Ik ben tevreden."