Hamilton: 'Ik walg van de Britse overheid'

Groot-Brittannië is na de Verenigde Staten het land met de meeste coronadoden. In de afgelopen maanden stierven ruim 40.000 Britten aan het virus, meer nog dan in Italië dat een vergelijkbaar inwonertal heeft.

Volgens Hamilton had de Britse overheid veel eerder en beter moeten ingrijpen. “Ik walg van de Britse overheid en hoe ze COVID-19 hebben aangepakt. Jullie hadden de grenzen maanden geleden moeten sluiten. Hoe ongeteste mensen vanuit het buitenland zomaar het land in mochten reizen is verbijsterend. Jullie hadden duizend levens kunnen redden. We hebben betere leiders nodig.”

De Britse overheid besloot pas enkele weken geleden om de regels voor inkomende reizigers aan te scherpen met een verplichte quarantaine van twee weken. Die maatregel dreigde zelfs even roet in het eten te gooien van de Britse Grand Prix, maar uiteindelijk kan die eind juli doorgaan.

Black Lives Matter

Hamilton maakte meteen van de gelegenheid gebruik om nog eens aandacht te vragen voor de Black Lives Matter-beweging. De Mercedes-coureur prees de anti-racisme demonstranten die in Bristol het standbeeld van een omstreden Britse historische figuur van zijn sokkel trokken en in de haven gooiden. “Als die mensen dat beeld, dat een racistische slavenhandelaar bewierookt, niet naar beneden hadden gehaald dan was het nooit weggehaald.”

De zesvoudig wereldkampioen vervolgt. “Er zou sprake van zijn dat het beeld naar een museum gaat. Het standbeeld van die man zou op de bodem van de rivier moeten blijven liggen net als de 20.000 Afrikanen die op de reis hier naar toe overleden en die zonder begrafenis of herdenking in de zee werden geggooid. Hij haalde die mensen weg bij hun families en land en zou niet geëerd moeten worden. Het [beeld] zou vervangen moeten worden door een herdenkingsteken voor iedereen die hij verkocht en die hun leven verloren.”