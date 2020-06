Verplichte quarantaine streep door de rekening Britse GP

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kondigde de Britse premier Johnson vorige week aan dat alle reizigers die het land binnen willen komen, binnenkort twee weken verplicht in quarantaine geplaatst zullen worden. Door die maatregel wordt het vrijwel onmogelijk voor het voornamelijk Engelse Formule 1-personeel om van en naar Grands Prix in Europa en later de rest van de wereld te reizen. Ook de buitenlandse teams Ferrari, AlphaTauri en Alfa Romeo zouden voor grote logistieke problemen komen te staan als zij in juli naar Silverstone willen afreizen voor het bijwonen van de Britse Grand Prix.

De Formule 1 is dan ook met de autoriteiten aan het overleggen of er een uitzondering gemaakt kan worden, maar The Sun wist gisteravond te melden dat zo’n speciale status er niet in zit en ook de Formule 1 gehouden wordt aan de quarantaineverplichting. Mocht er inderdaad geen uitzondering komen dan is niet alleen de race op Silverstone in gevaar, maar dreigt zelfs het hele seizoen niet door te kunnen gaan, aldus een woordvoerder van de Formule 1 tegen BBC Sport. “Met een quarantaine van veertien dagen zou de Britse Grand Prix onmogelijk verreden kunnen worden. Daarnaast heeft het grote gevolgen voor letterlijk tienduizenden banen gerelateerd aan de Formule 1 en hun toeleveranciers.”

Om verspreiding van het virus te voorkomen heeft de Formule 1 een eigen plan opgesteld. Dat plan treedt al bij de seizoensopening begin juli in Oostenrijk in werking en heeft als basis het vermijden van contact met de lokale bevolking, een minimale teambezetting en veelvuldig testen. Daarnaast is er ook over de logistiek en het reizen van en naar de circuits zelf nagedacht, vervolgt de F1-woordvoerder. “We zouden [vanuit Oostenrijk] naar het Verenigd Koninkrijk terugreizen in vliegtuigen met alleen maar F1-personeel aan boord. Op de circuits hebben we geen contact met de lokale bevolking en iedereen zou al getest zijn, een quarantaine is dus overbodig.”

De Formule 1 wil na de seizoensstart op 5 en 12 juli in Oostenrijk terugkeren naar Engeland voor twee race op Silverstone, op 26 juli en 2 augustus. De Britse overheid heeft nog geen definitief besluit genomen over de quarantaine, maar mochten de autoriteiten voet bij stuk houden dan zouden enkele Grands Prix op het Europese vasteland als alternatief kunnen dienen. Het personeel keert dan niet vanuit Oostenrijk terug naar Engeland, maar reist meteen door naar bijvoorbeeld Hockenheim of Barcelona waarmee ook onderhandeld wordt. Het zou wel betekenen dat al het personeel dat normaal tussen de races door terugkeert naar de thuisbases in Engeland zeker een maand niet naar huis kan.