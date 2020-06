Tost: “Juiste coronatest vinden was onvoorstelbaar moeilijk”

Tost gaf eerder al te kennen dat het Italiaanse team een instituut in de arm had genomen om alle medewerkers te kunnen testen op COVID-19, dus ook het personeel dat niet afreist naar de races. Het regelen van deze tests bleek verre van eenvoudig.

“Je kan je niet voorstellen hoe moeilijk het is om de juiste test te krijgen en een laboratorium te vinden dat bevoegd is om deze test uit te voeren en te analyseren”, laat Tost aan de officiële Formule 1-website weten. “Het heeft lang geduurd, maar we hebben nu alles voor elkaar, met hulp van Formula Medicine en anderen - we werken samen met artsen uit Duitsland, Oostenrijk en Italië. Ik denk dat we nu een test hebben die ons gegarandeerd een betrouwbare uitslag oplevert.”

De fabrieken van de teams zijn momenteel dicht, omdat de Formule 1 de verplichte zomersluiting naar voren heeft gehaald en met enkele weken heeft verlengd. Op 30 mei gaat de fabriek van AlphaTauri weer open en gaat het grote testen beginnen. “We hebben een speciale hal waar we de tests doen, buiten de fabriek”, legt de teambaas de situatie in Faenza uit. “We willen er namelijk zeker van zijn dat er niemand in de fabriek komt die besmet is. We hopen dat alle werknemers straks negatief zijn en aan de slag kunnen.”

Het is daarna de bedoeling dat teamleden met regelmaat getest blijven worden. “We zijn nog aan het overleggen of we het elke tien dagen of elke veertien dagen moeten doen”, aldus Tost. “Het raceteam zal in elk geval nog een keer getest worden voordat ze gaan reizen en wanneer ze in Oostenrijk binnenkomen, volgt er volgens mij nog een test." Tost heeft goede hoop dat als andere teams net zo rigoureus testen als AlphaTauri, er bij de races geen problemen ontstaan met positieve testgevallen. "Als alle teams deze procedure aanhouden, is er een goede kans dat er niemand positief getest wordt op het coronavirus", meent hij.

Volgens Tost beschikt het team momenteel over een test waarmee binnen enkele minuten vaststaat of iemand het virus heeft of niet. “Het is een bloedtest waarbij de uitslag uit twee delen bestaat”, licht Tost toe. “De eerste uitslag komt na tien minuten en zegt of iemand wel of geen COVID-19 heeft. Voor verdere analyse staat een dag. Dan wordt bijvoorbeeld duidelijk of iemand het virus al heeft gehad en er inmiddels van hersteld is, zonder dat diegene iets door heeft gehad.”

‘Grote uitdaging’

Zoals het nu staat begint het Formule 1-seizoen 2020 in het eerste weekend van juli met een race op de Red Bull Ring in Oostenrijk. “Het wordt een grote uitdaging”, zegt Tost over het opnieuw opstarten van het hele gebeuren. “Ik wil dat de auto’s volledig uit elkaar worden gehaald en opnieuw worden opgebouwd alsof we de wagen voor het eerst in elkaar aan het zetten zijn. Vervolgens moeten we pitstops gaan oefenen, en ik maak me ook een beetje zorgen over de coureurs, omdat ze al zo lang niet meer in de auto hebben gezeten.”

De Oostenrijker voorziet om dat laatste een drukke eerste vrije training, als er straks weer gereden wordt. “Het is erg belangrijk om een betrouwbare auto te hebben en geen problemen tegen te komen als we gaan rijden, want we zullen zoveel mogelijk ronden moeten zien af te leggen. En ik denk dat dit voor alle teams hetzelfde zal zijn. Je zal tijdens de eerste vrije training in Oostenrijk dus veel auto’s op de baan zien. Er zal niemand in de pits blijven wachten tot de baan beter wordt. Alle coureurs zullen meteen naar buiten gaan om weer een gevoel te krijgen bij het remmen en het sturen."