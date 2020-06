Nieuwe tegenslag dreigt voor organisatie Britse Grand Prix

Onlangs maakte premier Boris Johnson een nieuwe noodmaatregel bekend die alle reizigers uit het buitenland verplicht om twee weken in quarantaine te gaan. Wanneer die ingaat is nog niet duidelijk, maar de Formule 1 had gehoopt dat het met de zware maatregelen die het zelf al neemt, onder de quarantaineverplichting uit te komen. The Sun meldt echter dat de autoriteiten niet van plan zijn om sporters een uitzonderingspositie te geven.

Oliver Dowden, staatssecretaris voor cultuur, media en sport, zou al wel akkoord zijn gegaan met het plan van de Formule 1, maar hij zou zijn teruggefloten door het ministerie van gezondheid en de ministerraad. Alleen vrachtwagenchauffeurs – noodzakelijk voor het bevoorraden van het Verenigd Koninkrijk – en diplomaten zouden zonder quarantaine het land in en uit mogen. The Sun quote een medewerker van Downing Street die aangeeft dat er “nog geen definitieve beslissing is genomen, maar dat de maatregelen robuust zullen zijn.”

Een quarantaine van twee weken vormt een groot probleem voor de Formule 1-teams. Zeven van die teams hebben hun thuisbasis in het Verenigd Koninkrijk, maar als zij op 5 en 12 juli in Oostenrijk moeten zijn dan kunnen ze onmogelijk op tijd terug zijn voor de twee races op Silverstone die gepland staan voor 26 juli en 2 augustus.

Stuart Pringle, de baas van circuit Silverstone, gaf afgelopen weekend bij Sky Sports al aan dat de mogelijke reisrestricties het grootste struikelblok vormen voor het doorgaan van de Grand Prix. “Het gaat niet alleen om de buitenlandse teams die ons land binnen willen komen, maar ook over de Engelse teams die in en uit willen reizen. Voor 70 procent van de teams is het een stuk eenvoudiger dan voor de overige 30 procent die niet in ‘motor valley’ zijn gevestigd. We moeten met oplossingen komen die niet alleen voldoen aan de eisen van onze overheid, maar ook aan de eisen van andere landen die meedoen aan het kampioenschap. Er is een hoop werk te doen, maar ik weet dat iedereen die er bij betrokken is de vurige wens heeft om werkbare situatie te vinden. We hebben nog tijd, ik heb goede hoop dat we een oplossing zullen vinden.”

Met medewerking van Adam Cooper