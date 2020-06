Ecclestone: Vettel bij Mercedes 'geweldig' voor marketing

Vorige week kondigden Ferrari en Vettel aan dat het aflopende contract van de viervoudig wereldkampioen niet verlengd wordt. Daardoor vertrekt hij eind 2020 na zes seizoenen bij de Scuderia. Eind maart vermoedde Ecclestone al dat er mogelijk een breuk tussen Vettel en Ferrari aan zat te komen, waarbij de voormalige baas van de Formule 1 de Duitser adviseerde om te stoppen of zijn heil te zoeken bij een ander team. Destijds zag de Brit McLaren als een geschikt alternatief, maar inmiddels is bekend dat het Britse team in 2021 aan de start verschijnt met Lando Norris en Daniel Ricciardo.

Het aangekondigde vertrek van Vettel kwam niet als een grote verrassing voor Ecclestone, zo vertelde hij aan F1-insider.com. “Dat Sebastian en Ferrari uit elkaar zouden gaan kon je aan zien komen. Tussen hem en Ferrari ontstond nooit dezelfde magie als tussen Michael Schumacher en de Italianen. Het team en de teambazen stonden nooit zo achter Vettel als dat ze achter Schumacher stonden.”

De vraag is wat Vettel gaat doen in 2021. De verwachting is dat de Duitser met niets minder dan een competitief stoeltje genoegen neemt, maar die zijn schaars. Toch beveelt Ecclestone Mercedes aan om Vettel de helpende hand te bieden. “Mercedes zou in de huidige situatie moeten overwegen om met Sebastian een Duitse held aan te trekken. Dit kan een emotionele boost creëren bij de medewerkers en ook kan het positieve signalen richting de buitenwereld afgeven. De effectiviteit van de PR met Vettel bij Mercedes zou in ieder geval enorm zijn.”

Of Mercedes de adviezen van Ecclestone ter harte neemt, valt nog te bezien. Wolff gaf recent weliswaar aan dat Vettel ‘een overweging’ waard is, maar dat de Zilverpijlen de voorkeur geven aan loyaliteit richting de huidige coureurs. Ook bij ORF erkent de Oostenrijker dat het halen van Vettel qua marketing aantrekkelijk is, maar de voorkeur blijft gaan naar de huidige coureurs. “Natuurlijk is een Duitse coureur in een Duitse auto marketingtechnisch een goed verhaal. Maar we richten ons alleen op succes. Sebastian is natuurlijk iemand die echt sterk is”, zei Wolff, die aangaf dat er binnen Mercedes ook nagedacht wordt over wat er met George Russell moet gebeuren. “Maar dat heeft op dit moment niet de hoogste prioriteit, omdat wij ons eerst op ons eigen team willen richten.”