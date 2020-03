Ecclestone adviseert Vettel: "Stop of zoek alternatief voor 2021"

Na vier seizoenen als teamgenoot van Kimi Raikkonen kreeg Sebastian Vettel begin 2019 met Charles Leclerc een nieuwe collega bij Ferrari. Daar waar de Fin relatief weinig tegenstand bood ten opzichte van de viervoudig wereldkampioen, was dat bij Leclerc wel anders. Vettel verloor de onderlinge strijd met zijn jongere en meer onervaren teamgenoot en ook waren er op de baan regelmatig spanningen tussen beide coureurs. Ecclestone denkt dat de Duitser dan ook niet optimaal gepresteerd heeft als gevolg van de komst van Leclerc, zo beargumenteert hij tegenover F1-Insider.

“Ik denk dat Sebastians recente prestaties hebben geleden onder de line-up van Ferrari met nieuwe teamgenoot Charles Leclerc, die ook nog gemanaged wordt door de zoon van de FIA-president. Ik vermoed dat hij in Binotto niet de steun ziet die hij in zijn situatie nodig heeft.” Bij Ferrari blijven is in ieder geval niet de juiste optie voor de viervoudig wereldkampioen, dus Ecclestone ziet twee mogelijkheden. “Sebastian zou moeten stoppen of kijken naar alternatieven voor 2021. McLaren, dat dan weer met Mercedes-motoren rijdt, kan dat zijn.”

Ecclestone vermoedt dus dat de situatie in de hand gewerkt is door teambaas Mattia Binotto. De 89-jarige Brit ziet in de Italiaan niet de juiste man om Ferrari te leiden en dat geldt in het bijzonder in lastige situaties, zoals de kwestie rond het vermeende vals spelen met de motor en dus ook in het managen van de situatie rond Vettel en Leclerc. “Binotto is een zeer goede techneut. Dat is te zien doordat zijn motor briljant was – om welke reden dan ook. Maar is hij daarom ook een goede baas die een team moet leiden? Ik meen van niet. Hij lacht altijd vriendelijk, ongeacht het regent of de zon schijnt, ongeacht Ferrari wint of verliest. Dat straalt niet bepaald soevereiniteit uit.”