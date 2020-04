17:00 uur corona-update: FE doneert bedrag aan Unicef

Meer over dit onderwerp: Coronavirus

14 april: Formule E werkt samen met Unicef

De Formule E is samen met wereldkinderorganisatie Unicef een actie gestart om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van de pandemie. De autosportklasse heeft zelf al een bedrag gedoneerd aan de organisatie en gaat nu langdurig met Unicef samenwerken voor "gezondheid, veiligheid en scholing van kwetsbare kinderen in de hele wereld."

14 april: Duitse oud-coureur ziet niets in races zonder publiek

Hans-Joachim Stuck vindt het maar niks dat de Formule 1 eventueel races zonder publiek wil organiseren. Niet omdat die minder leuk zouden zijn, maar omdat de Duitser verwacht dat fans dan wel ergens anders samen zullen gaan kijken “en dat zou contraproductief werken” bij het oplossen van de crisis.

14 april: Daniel Ricciardo schiet raak

Luchtiger nieuws dan: Daniel Ricciardo zit thuis op zijn boerderij in het westen van Australië en besloot dat het een goede dag was om te beginnen met recyclen:

14 april: Formule 1-teams leveren medische apparatuur

De zeven in Engeland gevestigde Formule 1-teams hebben de afgelopen weken een flinke bijdrage geleverd aan een order van 20.000 medische apparaten. De helft van deze orders betreft ventilatoren die zijn geproduceerd met behulp van een consortium van zes teams. De andere helft bestaat uit beademingsapparaten die zijn gemaakt door Mercedes en het University College London Hospital.

14 april: Sergio Perez start inzamelingsactie

Sergio Perez en zijn stichting Fundacion Checo Perez hebben in Mexico inmiddels ruim duizend voedselpakketten uitgereikt aan door de crisis getroffenen. De coureur van Racing Point heeft in zijn thuisland een inzamelingsactie opgezet om slachtoffers te helpen.

13 april: Ricciardo wil tweedaagse F1-weekends

Renault-rijder Daniel Ricciardo stelt voor de de Formule 1 wanneer het weer kan overschakelt op weekends van twee dagen om nog zoveel mogelijk races af te kunnen werken, dat vertelde hij aan het Franse Canal +. "Ik denk dat de raceweekends korter gemaakt moeten worden als we elke week een Grand Prix moeten afwerken. We zouden tweedaagse weekends moeten hebben en geen driedaagse weekends. Dat format zou ik willen proberen. Het moet een logistiek logisch schema zijn met een deel in Europa, een deel in Azië en een in Amerika."

13 april: Ook Haas-team stuurt werknemers op vakantie

Haas is het volgende Formule 1-team dat het grootste deel van haar werknemers op vakantie heeft gestuurd. De meeste werknemers op de thuisbasis in Oxford staan de komende tijd op non-actief. Het leidinggevende personeel blijft werken tegen een loonsvermindering.

11 april: Avintia in financiële problemen

Het kleine Avintia Ducati zit in de ‘rode zone’ wat betreft de financiën, zegt teammanager Ruben Xaus. De voormalig Grand Prix- en Superbike-rijder vindt dat zijn team ‘geluk’ heeft gehad dat een aantal sponsoren vooraf betaald hebben en dat er gesprekken met Ducati gaande zijn over de prijs van de motoren die ze dit jaar gaan afnemen bij de fabrikant.

11 april: Zes F1-coureurs lanceren benefiet-simraces

Negentien coureurs hebben een actie opgezet om geld in te zamelen voor de strijd tegen COVID-19. De coureurs, onder wie zes rijders uit de Formule 1, zetten het simrace-kampioenschap 'Race for The World' op, waarbij op drie avonden in totaal zes races afgewerkt gaan worden. Zaterdag 11 april is de eerste ronde.

11 april: Ook verlof voor personeel Renault

In navolging van McLaren, Williams, Racing Point en Alfa Romeo heeft ook Renault maatregelen genomen om de coronacrisis te overleven. Het personeel in Enstone is grotendeels met verlof gestuurd tot eind mei, terwijl de medewerkers in Viry de komende twaalf weken deeltijd werken.

10 april: Charles Leclerc doet oproep aan volgers

Charles Leclerc helpt het Italiaanse Rode Kruis bij het inzamelen van geld voor noodhulp. De Ferrari-coureur roept zijn volgers op geld te storten.

10 april: Carlos Sainz veilt race overall

Ook Carlos Sainz zamelt geld in. De coureur van McLaren veilt voor het goede doel een van zijn (Renault-) race overalls:

10 april: Motorsport UK steunt

De Engelse koepel Motorsport UK stelt ruim 1,1 miljoen euro beschikbaar voor noodlijdende Engelse autosportclubs. Het geld moet de zwaar getroffen autosportgemeenschap ondersteunen. Ook snijdt de organisatie in de eigen kosten.

10 april: Ferrari test personeel intensief

Ferrari heeft een eigen ‘anti-corona’-programma in het leven geroepen. Onder het motto ‘back on track’ heeft de Italiaanse stal advies ingewonnen bij virologen en andere experts hoe zo snel en veilig mogelijk terug te geraken naar min of meer normale werkomstandigheden. Medewerkers en hun families worden intensief getest op het virus. Ook krijgen positief geteste werknemers hun totale ziektekosten vergoed.

9 april: World RX of Norway van de baan

De World RX of Norway die op 13 en 14 juni in het Noorse Hell zou plaatsvinden, is naar een nog nader te bepalen datum later dit jaar verplaatst. De Noorse overheid heeft besloten om alle openbare evenementen tot en met 15 juni af te gelasten. Het wereldkampioenschap rallycross begint nu waarschijnlijk op 3 en 4 juli in Zweden.

9 april: Geen race op Texas Motor Speedway zonder publiek

De Texas Motor Speedway zal dit jaar geen IndyCar-race houden als daar geen publiek bij aanwezig mag zijn. De race op 6 juni in Fort Worth is de opening van het IndyCar-seizoen. Mocht er bij het evenement echter geen publiek kunnen zijn dan gaat het hele feest niet door, aldus de promotor.

8 april: ACI schrapt Formule 3-races

De Italiaanse automobielclub ACI heeft twee races in het Formula Regional European Championship uitgesteld. De evenementen op Monza van 15 tot en met 17 mei en die op Imola van 29 tot en met 31 mei gaan op die data niet door. Het Formula Regional European Championship is een kampioenschap in de Formule 3.

8 april: Inspiratie van Repsol Honda Team

Het Repsol Honda MotoGP-team heeft een prachtig inspirerend filmpje online gezet. Onder de titel ‘Fall seven times, stand up eight’ wordt de fans opgeroepen geduld te hebben:

8 april: WK Rallycross Benelux verschoven

De World RX of Benelux wordt verzet. Het FIA World Rallycross-evenement in Spa stond gepland voor 16 en 17 mei, maar zal nu worden gehouden op 3 en 4 oktober. Door deze verplaatsing is de cross in Noorwegen op 13 en 14 juni de opening van het rallycross-seizoen.

8 april: Staf Supercars levert salaris in

Net als enkele andere sportbonden heeft ook het organiserende comité van de Australische Supercars moeten besluiten om het personeel minder salaris te geven. Ook is een deel van de staf gevraagd om onbetaald verlof op te nemen en zijn tijdelijke functies komen te vervallen.

7 april: Pierre Gasly hoopt op Paul Ricard

Pierre Gasly hoopt dat de seizoensopener van de Formule 1 dit jaar in Frankrijk voor eigen publiek plaatsvindt. De coureur van AlphaTauri zit momenteel in Dubai in zelfisolatie. Voorlopig staat de Grand Prix van Canada op 14 juni nog als eerste race in de agenda, twee weken later volgt Frankrijk.

7 april: Geen DTM zonder publiek

DTM-chef Gerhard Berger stelt dat zijn raceklasse niet zonder publiek verreden zal worden. De eerste race in de Deutsche Tourenwagen Masters staat dit jaar gepland voor juli als er op de Norisring gereden gaat worden. Mochten er tegen die tijd echter geen toeschouwers aanwezig kunnen zijn dan gaat de race niet door, aldus Berger.

7 april: Verborgen coronaboodschap in DiRT Rally 2.0

Om aandacht te vragen voor social distancing in tijden van corona, heeft Codemasters een slimme boodschap ingebouwd in het spel DiRT Rally 2.0. Britse gamers krijgen langs het parcours billboards te zien waarop staat “Stay home, save lives”, de slogan van de Britse National Health Service.

7 april: Ook Racing Point stuurt personeel naar huis

Na McLaren en Williams heeft nu ook Racing Point besloten (een deel) van het personeel met verlof te sturen. De stal uit Silverstone wil niet aangeven om hoeveel medewerkers het gaat. Het verlof is bedoeld als kostenreductie.

6 april: Williams stuurt personeel met verlof

In navolging van McLaren stuurt ook Williams een deel van haar personeel met verlof. Bovendien leveren het management en coureurs Nicholas Latifi en George Russell 20 procent van hun salaris in om te garanderen dat het personeel ook na de coronacrisis weer aan de bak kan.

6 april: Mogelijk kortere WEC-kalender in 2021

Het World Endurance Championship overweegt een kortere kalender voor 2021. Volgens CEO Gérard Neveu is het op dit moment niet met zekerheid te zeggen of er volgend jaar acht races op de kalender kunnen staan. De gesprekken over de haalbaarheid vinden over 'een paar maanden' plaats.

6 april: 'Verlenging shutdown fabrieken waarschijnlijk'

De Formule 1-teams zitten momenteel in de verplichte zomersluiting van hun fabrieken. Die duurt drie weken, maar volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff wordt de shutdown waarschijnlijk met nog eens drie weken verlengd. Dat vertelde hij aan Oostenrijkse media.

6 april: Ron Dennis doneert miljoen

Voormalig McLaren-baas Ron Dennis is een actie begonnen om de medewerkers in de Britse gezondheidszorg een hart onder de riem te steken. Hij wil de komende drie maanden een miljoen gratis maaltijden verstrekken aan medisch personeel dat tijdens een dienst niet weg kan. Dennis steekt zelf één miljoen Britse pond in zijn eigen initiatief.

6 april: Catalaanse autoriteiten anticiperen op uitstel MotoGP-race Barcelona

De MotoGP Grand Prix van Catalonië wordt zoals verwacht niet op de originele datum verreden. Dat zegt het Catalaanse ministerie van sport, dat mede-eigenaar is van het circuit in Montmeló. Officiële bevestiging voor de annulering van de race is er nog niet, maar de staatssecretaris hoopt dat de race later in het jaar nog ingehaald kan worden.

5 april: Tilke mist 'bekroning op werk

Circuitontwerper Hermann Tilke vindt het spijtig dat de Grand Prix van Vietnam dit weekend niet door is gegaan. Het Hanoi Street Circuit is door de Duitser ontworpen: “Het doet me pijn dat er geen bekroning op mijn werk is. Het zijn altijd hoogtepunten als de eerste auto’s de baan opgaan en de race begint”, aldus Tilke tegen de Frankfurter Algemeine.

5 april: Hockenheim niet ongelukkig met ontbreken F1

Financiële problemen zorgden er voor dat de Duitse GP dit jaar niet op de kalender staat. Juist die financiële problemen lijken nu een geluk bij een ongeluk, aldus Jorn Teske van de Hockenheimring: “Stel je voor dat we ook nog eens dertig- tot veertigduizend betaalde tickets hadden moeten terugbetalen zonder te weten wanneer we een race zouden hebben. Uit financieel oogpunt is het [ontbreken van de Formule 1] geen verlies.”

4 april: 'Tien MotoGP-races in 2020 zou mooi zijn'

Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta heeft in een interview gezegd dat hij het geweldig zou vinden als er dit jaar nog tien MotoGP-wedstrijden kunnen worden verreden. De regel dat een kampioenschap uit minimaal dertien wedstrijden moet bestaan, geldt volgens hem alleen onder normale omstandigheden. De MotoGP heeft tot dusver zes races geschrapt. Naar alle waarschijnlijkheid gaat er ook een streep door de Italiaanse en Catalaanse GP's, die eind mei en begin juni zouden moeten plaatsvinden.

4 april: Ricciardo hoopt op nieuwe datum Dutch GP

Daniel Ricciardo heeft in een videoboodschap aan de Nederlandse fans laten weten het heel jammer te vinden dat de Formule 1-race op Zandvoort is uitgesteld. De Renault-coureur hoopt dat er een nieuwe datum kan worden gevonden voor de Grand Prix van Nederland.

3 april: Nieuwe kalender ELMS

De organisatie van het World Endurance Championship heeft een gewijzigde kalender voor de European Le Mans Series vrijgegeven. Het seizoen moet nu op 19 juli starten op Paul Ricard in Frankrijk. Daarna staan Spa-Francorchamps (9-8), Barcelona (29-8), Monza (11-10) en Algarve (1-11) op het programma.

3 april: Villeneuve vindt kampioenschap in 2020 een fout

Jacques Villeneuve is van mening dat er dit jaar helemaal geen WK Formule 1 verreden moet worden. De wereldkampioen van 1997 die momenteel in Italië verblijft, laat desgevraagd aan Canal+ weten: “Zelfs als de wereld na de pandemie weer opengaat en we weer een Grand Prix kunnen houden dan heb je tijd nodig om een en ander te organiseren. Tegen de tijd dat we weer kunnen racen is het het niet meer waard om van een kampioenschap te spreken.”

3 april: Zijspancross Kiev van de baan

De internationale motorsportfederatie FIM heeft samen met de Oekraïense motorsportclub FMU besloten om de WK-zijspanmotorcross op 17 mei in Kiev van de kalender te halen. De eerste race op de kalender is nu Oss, op 14 juni. Die race zou eigenlijk deze maand worden verreden, maar is verplaatst.

3 april Organisatie TT Assen wacht op ontwikkelingen

Het MotoGP-seizoen is door het coronavirus flink ontwricht en het zou zomaar kunnen dat de gevolgen tot diep in de zomer te voelen zijn. Donderdag werd de MotoGP-wedstrijd in Frankrijk van mei afgelast en het is de vraag of er eind juni wel gereden kan worden op het TT Circuit in Assen. "Wij weten net zo veel als iedereen", zei Peter Schorer in gesprek met RTV Drenthe. "De situatie in Frankrijk met het coronavirus bevindt zich nog in de overtreffende trap, dus het is geen verrassing dat die wedstrijd eruit gaat." Over de TT is nog geen duidelijkheid.

3 april: NASCAR stelt nieuwe generatie auto's uit

NASCAR heeft de introductie van de Next Gen Car die eigenlijk volgend seizoen zou debuteren met een jaar uitgesteld. Het zogeheten Gen-6 ontwerp zou in 2021 voor het eerst te zien zijn tijdens de Daytona 500, maar door het coronavirus is het huidige seizoen al flink op zijn kop gezet. NASCAR heeft nu - net als de FOrmule 1- besloten om de kosten niet verder te laten oplopen en nog even te wachten met de nieuwe wagen.

3 april: Norisring vraagt bedenktijd

De organisatie van de DTM-race op de Norisring hebben langer bedenktijd gevraagd vom te bepalen of het evenement in juli door kan gaan. Het circuit in Neurenberg vindt plaats opp de openbare weg, wat de organisatie in tijden van corona extra lastig maakt. De eerste vijf races van het DTM-seizoen zijn al afgelast. De Norisring op 14 juli zou de opening van het seizoen zijn.

2 april: Autoclubs hoeven voorlopig geen contributie te betalen

Jean Todt, de president van de internationale autosportfederatie FIA, heeft de landelijke automobielclubs laten weten dat ze voorlopig geen contributie hoeven te betalen. Pas in september wordt het lidmaatschapsgeld weer geïnd.

2 april: Normale planning Oostenrijkse GP

De organisatie van de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring gaat voorlopig gewoon door met de voorbereidingen voor de race op 5 juli. Dat stelt een woordvoerder van het circuit in antwoord op vragen over de deadline die Silverstone heeft gesteld. Het circuit waar op 19 juli de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma staat, heeft te kennen gegeven dat het voor eind april duidelijkheid wil geven over het al dan niet doorgaan van de race.

2 april: 'Indy Toronto gaat gewoon door'

De autoriteiten van de Canadese stad Toronto hebben tot en met 30 juni alle openbare evenementen verboden. In de stad wordt op 12 juli de IndyCar-race van Toronto verreden. De organisatie van het evenement gaat er van uit dat de race gewoon door kan gaan, ondanks dat deze plaatsvindt op een stratencircuit en dus veel voorbereidingstijd vereist. In het 500 kilometer verderop gelegen Montréal is nog geen verbod op openbare evenementen afgekondigd. In die stad moet op 14 juni het Formule 1-seizoen starten.

1 april: Alonso doneert mondkapjes en beschermingsmiddelen

Tweevoudig Formule 1-kampioen en tweevoudig Le Mans-winnaar Fernando Alonso doet ook een duit in het zakje in de strijd tegen het coronavirus. De Spaanse afdeling van UNICEF maakte bekend dat de Spanjaard 300.000 mondkapjes en 4.000 complete sets met persoonlijke beschermingsmiddelen heeft gedoneerd.

1 april: Hoofdontwerper Red Bull haalt nachten door

De zeven in Groot-Brittannië gevestigde Formule 1-teams werken samen in de strijd tegen het coronavirus door onder andere beademingsapparatuur te ontwikkelen en produceren. Christian Horner vertelde aan de BBC dat het personeel van Red Bull daar ‘overweldigend’ op gereageerd heeft. “Mensen als Rob Marshall, onze hoofdontwerper, hij heeft hiervoor een aantal nachten doorgehaald om met oplossingen te komen voor problemen die ze tegenkwamen

1 april: Manager van Red Bull-junior Vips heeft coronavirus

Marko Asmer, de manager van Red Bull-junior Juri Vips, is positief getest op het coronavirus. Dat heeft Team Mugen bekendgemaakt. Asmer was net als zijn pupil aanwezig bij de tweedaagse Super Formula-test in Fuji. Het team heeft de werkzaamheden onmiddellijk stilgelegd en doet nu een contactonderzoek.

