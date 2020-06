IndyCar presenteert nieuwe kalender voor seizoen 2020

De oval van Richmond zou dit jaar terugkeren, maar de staat Virginia heeft alle bijeenkomsten tot en met juli geschrapt. Omdat door het coronavirus het najaar al bomvol zit met uitgestelde IndyCar-races, kon er voor Richmond geen goede nieuwe datum worden gevonden. Zodoende moet de terugkeer naar deze baan wachten tot 2021.

Ook de stratenrace in Canada, de populaire Honda Indy Toronto, is er dit jaar niet bij als gevolg van de coronacrisis. De datum van Toronto gaat naar Road America, het befaamde road course in Wisconsin. Road America zal in het weekend van 11 en 12 juli twee races organiseren.

Naast de twee races in Elkhart Lake komen er ook double-headers in Iowa en Laguna Seca. Indianapolis organiseert naast de Indy 500 van augustus ook nog twee aparte wedstrijden op het road course, in twee verschillende weekends.

Het supersnelle oval van Texas opent op 6 juni het seizoen. Het stratencircuit van het Florida St. Petersburg, dat normaal gezien het seizoen opent, houdt nu op 25 oktober de seizoensfinale.

"Onze teams en atleten zijn er klaar voor om weer te gaan racen en actie te bieden op plekken als de Texas Motor Speedway en de Racing Capital of the World [Indianapolis]", stelt IndyCar-CEO Mark Miles. "We appreciëren de kans om ons seizoen te beginnen in deze ongekende tijden en ik heb er vertrouwen in dat we een mooie show gaan bieden."

Kalender NTT IndyCar Series 2020: