Rijderskeuze Mercedes nog volledig open

Waar bij Red Bull Max Verstappen voor langere tijd vastligt en ook Alex Albon een zekerheidje lijkt, en Ferrari met Charles Leclerc en Carlos Sainz ook voor de langere termijn kiest, zijn bij de Zilverpijlen de dertigers Lewis Hamilton en Valtteri Bottas aan het einde van het seizoen zonder contract.

Ook voor Mercedes zou het tijd worden om te kijken waar het over drie of vier jaar wil staan, maar zo lang vooruitkijken wil teambaas Toto Wolff nog niet. Hij richt de blik vooral op volgend seizoen, laat hij aan Sky Sports F1 weten. “We moeten er zeker van zijn dat de toekomst op korte termijn in goede handen is, en er zijn geen betere handen te vinden dan die van Lewis [Hamilton]. Daarna gaan we overwegen wat we op de middellange tot langere termijn gaan doen.”

Of Valtteri Bottas in die lange termijnplannen past is hoogst onzeker. In de coulissen staan de jonge talenten Esteban Ocon (Renault) en George Russell (Williams) te trappelen en ook Sebastian Vettel wordt door Wolff niet uitgesloten. “Het is geen makkelijke situatie, maar het ziet er goed uit. Red Bull heeft twee erg getalenteerde coureurs en ook Ferrari heeft coureurs met erg veel talent, ik denk dat de combinatie die zij hebben gekozen erg goed is.”

Mercedes zet dus als eerste in op Hamilton, maar de contractonderhandelingen starten pas deze week als de zesvoudig wereldkampioen weer terug is in Europa, aldus Wolff vorige week.