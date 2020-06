W Series schrapt volledige seizoen 2020, zet in op groots 2021

Het W Series-kampioenschap werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd. De achttien coureurs reden in 2019 zes races. Uiteindelijk werd de Engelse Jamie Chadwick kampioen. De enige Nederlandse deelneemster was Beitske Visser die tweede werd in het kampioenschap en één race won.

Dit seizoen zou bestaan uit acht races, waarvan zes in het voorprogramma van de DTM. De eerste race stond gepland voor 30 mei in het Russische Sint Petersburg, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Aanvankelijk werd het seizoen uitgesteld, maar nu is het dan helemaal afgelast. Geen gemakkelijke beslissing, laat W Series-chef Catherine Bond Muir weten: "Na het enorme succes van het eerste W Series-seizoen in 2019 hebben we moeten besluiten om tot 2021 geen races te organiseren, een lastig besluit. Nu we deze moeilijke, maar uiteindelijk onvermijdelijke beslissing hebben genomen en aan alle onduidelijkheid over het huidige seizoen een einde hebben gemaakt, kunnen we onze focus verleggen naar 2021."

De organisatie wil volgend jaar groots uitpakken. "We zijn al bezig met het invullen van een fantastische kalender voor 2021. We kunnen alvast bevestigen dat de W Series in het voorprogramma van twee Formule 1 Grands Prix zullen worden verreden, te weten de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas en voorafgaand aan de Mexicaanse Grand Prix op het Autódromo Hermanos Rodríguez", aldus CEO Bond Muir.