MotoGP zet ook een streep door Grand Prix van Japan

Door het coronavirus is het wedstrijdprogramma van het wereldkampioenschap MotoGP flink overhoopgegooid. Hoewel er enig vooruitzicht is op de hervatting van het seizoen, gaat het een seizoen worden waarin een aantal belangrijke races niet op het programma staan. Eerder werd al bekend dat de Dutch TT in Assen voor het eerst sinds de oprichting van het wereldkampioenschap niet door kan gaan. Ook de Duitse, Finse, Britse en Australische Grands Prix werden afgelast. Begin dit seizoen kon de MotoGP-klasse al niet naar Qatar afreizen voor de seizoensopener terwijl de rijders uit Moto2 en Moto3 wel in actie kwamen, ook die race wordt dit seizoen niet meer ingehaald.

Maandag werd de Japanse GP aan dat rijtje toegevoegd. Net als in het geval van de Australische Grand Prix liggen logistieke en operationele moeilijkheden ten grondslag van de beslissing. Het annuleren van deze race is met name voor de grote Japanse fabrikanten Yamaha, Honda en Suzuki een streep door de rekening. Voor deze teams is de terugkeer op de Twin Ring Motegi jaarlijks een hoogtepunt. De Grand Prix van Japan werd afgelopen jaar gewonnen door Marc Marquez.

Het is nog niet duidelijk wat de consequenties voor de overgebleven overzeese races zijn dat Australië en Japan nu van de kalender gehaald zijn. In het najaar trekt de MotoGP volgens planning nog naar Thailand, Maleisië, Amerika en Argentinië. De start van het MotoGP-seizoen staat voorlopig gepland op zondag 19 juli, als men op het circuit van Jerez de eerste van twee achtereenvolgende raceweekenden wil houden. Het begint er steeds meer op te lijken dat het seizoen vooral in Europa gehouden gaat worden, de vier Spaanse circuits (na Jerez ook Barcelona, Aragon en Valencia) zouden een grote rol kunnen spelen in het volbrengen van een wereldkampioenschap.