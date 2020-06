Marko geeft details vrij over Oostenrijkse Formule 1-races

“Het tijdschema is volledig identiek”, steekt Marko bij de Duitse zender RTL van wal. De eerste vrije trainingen op vrijdag zullen dus net als anders om 11.00 uur beginnen, terwijl de kwalificatie op zaterdag om 15.00 uur van start gaat en race op zondag om 15.10 uur. Een voorstel om bij het tweede evenement op hetzelfde circuit geen reguliere kwalificatie te houden maar een kwalificatierace werd onlangs tegengehouden door Mercedes.

“Wat anders is, is dat alle teamleden zich aan de veiligheidsvoorschriften dienen te houden, dat wil zeggen een mondkapje dragen en voldoende afstand houden, voor zover dat mogelijk is”, vervolgt Marko. In de krappe garages zal social distancing niet altijd even makkelijk zijn. “Bij de pitstop zal het niet mogelijk zijn”, geeft de Oostenrijker een ander voorbeeld. Om die reden wordt de gehele paddock regelmatig getest op corona. “Er zullen elke twee dagen tests worden afgenomen”, bevestigt Marko, die een van de stuwende krachten was achter de lobby om het seizoen in Oostenrijk te beginnen en nauw betrokken was bij de totstandkoming van het omvangrijke veiligheidsplan dat de Formule 1 bij de Oostenrijkse overheid moest indienen. “Verder hebben de mensen die met de media te maken het eigenlijk gemakkelijker, omdat al die afspraken wegvallen”, ziet Marko ook nog een voordeel aan het feit dat de races achter gesloten deuren plaatsvinden.

In totaal reizen ongeveer tweeduizend mensen af naar Oostenrijk. “De Formule 1-karavaan zal uit circa 1.600 personen bestaan”, doet Marko uit de doeken. “Dit zijn de teams, de FIA, de bandenfabrikant, de motorleveranciers en natuurlijk de officials - er zullen circa 500 marshals zijn. En met het voorprogramma - de Formule 2, Formule 3 en Porsche Cup - erbij zullen we net over de 2.000 mensen gaan.” Elk Formule 1-team mag ongeveer tachtig werknemers meenemen. Op de vraag wie er meegaat en wie er thuis blijft, antwoordt Marko: “De race-engineers, de strategie-afdeling en de monteurs moeten natuurlijk mee. Zij die aan de auto werken worden vooraf in Engeland - of in het geval van AlphaTauri in Italië - al getest. Zonder deze mensen zou het moeilijk worden; een pitstop is immers redelijk essentieel.” Het personeel dat in de hospitality werkt, is in Oostenrijk natuurlijk niet nodig. Dit geldt eveneens voor een groot deel van de PR-medewerkers. Marko: “Verder kijk je bij het uitdunnen van het team naar het belang van de posities.”

Door van tevoren en gedurende de tijd dat de Formule 1 in Oostenrijk is regelmatig te testen, zou iedereen in de paddock coronavrij moeten zijn. Mocht er onverhoopt toch iemand positief testen op het virus, dan kan de race gewoon doorgaan, zo benadrukt Marko. “Voor iemand die positief test, is alles geregeld. Diegene zal naar een aparte isolatie-afdeling worden gebracht voor verdere observatie. Belangrijk is dat het race-evenement dan geen gevaar loopt.” FIA-arts Gerard Saillant zei eerder al dat het met een goede voorbereiding niet nodig is om bij één of zelfs tien positieve tests een Grand Prix af te gelasten. Een scenario zoals in Australië, waar het evenement een uur voor het begin van de eerste training werd afgeblazen, zal zich dus niet snel herhalen.

Drie wereldprimeurs

Marko is bijzonder trots dat de Formule 1 in Oostenrijk kan racen en spreekt van een drievoudige wereldprimeur. “Ten eerste wordt het de eerste keer dat een Formule 1-seizoen met de Grand Prix van Oostenrijk begint. Daarnaast is het voor het eerst dat er twee races op hetzelfde circuit worden gehouden. En ten derde is er met de Grand Prix van Stiermarken, zoals de tweede race heet, een wedstrijd die naar een regio is vernoemd. We zijn hier waanzinnig trots op”, aldus Marko.

Dat Oostenrijk toestemming heeft gegeven voor de races, heeft er volgens Marko ook toe bijgedragen dat de rest van de Formule 1-kalender daarna kon worden ingevuld. “Doordat wij als eerste een vergunning hebben gekregen, was het mogelijk om de races erna te organiseren. Alles wat wij hebben uitgewerkt, dient als een soort van testcase voor de anderen”, stelt Marko. “Ik ben er heilig van overtuigd dat er geen risico is. En voor de export en toerisme van Oostenrijk is het immens goede reclame.” De Red Bull-baas heeft er duidelijk zin in. “We zijn heel, heel trots en we kijken enorm uit naar het moment dat het [racen] eindelijk weer gaat beginnen.”

