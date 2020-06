Onderhandelingen met Hamilton liggen stil, Wolff houdt vertrouwen

Tijdens deze coronacrisis heeft Hamilton hele andere zaken aan het hoofd. Vanzelfsprekend de gezondheid ten tijde van COVID-19, maar ook het racismedebat speelt een prominente rol. De zesvoudig wereldkampioen heeft zich meermaals uitgesproken na de trieste dood van George Floyd en heeft collega-coureurs opgeroepen om hetzelfde te doen.

F1-zaken zijn mede daardoor even naar de achtergrond verschoven en dat geldt ook voor de contractonderhandelingen met Mercedes. "We hebben elkaar sinds de lockdown helemaal niet meer gezien, want we zitten in verschillende delen van de wereld. We hebben wel regelmatig contact gehad, maar daarbij niet gesproken over het contract", bevestigt Wolff tegenover geselecteerde media - waaronder Motorsport.com.

Dat oponthoud komt na een eerdere stagnatie, naar verluidt doordat Hamilton met exorbitante salariseisen voor de dag kwam en Mercedes die niet meteen wilde inwilligen. Desondanks maakt Wolff zich nog niet meteen druk, de tijd dringt nog niet. "We hebben onderling veel vertrouwen. In alle jaren waarin we met elkaar werken, hebben we nog nooit een contract erbij moeten pakken om te kijken wat er over bepaalde onderwerpen precies in staat. Dat gaat bij ons heel natuurlijk."

Zorgen over de aflopende verbintenis maakt de succesvolle teambaas zich dan ook geenszins. "Als het racen weer begint, zullen we het contract uit te kast pakken. Dan kijken we naar de data, de getallen en vervolgens naar de rechten en hopelijk hebben we dan snel iets rond." Tegelijkertijd speelt Wolff het wel slim en houdt hij ook andere opties achter de hand. Dat geldt vanzelfsprekend voor Mercedes-protegé George Russell, maar Wolff heeft ook al aangegeven de beschikbaarheid van Sebastian Vettel te overwegen. De vraag blijft hoe serieus deze optie is, maar het kan in ieder geval werken als pressiemiddel - om de salariseisen van Hamilton binnen de perken te houden.