Mercedes sluit komst van Vettel niet uit: "Je weet maar nooit"

Met de transfers van de voorbije weken is er al volop reuring geweest, maar de F1-toekomst van Vettel hangt nog altijd boven de rijdersmarkt. Het zal volgens Renault-teambaas Cyril Abiteboul leiden tot een 'tweede golf' aan transfers, waar Renault ook onderdeel van zal uitmaken. Voor Vettel lijken de opties beperkt. Renault zou in theorie kunnen, net als een vertrek uit de koningsklasse. Dat laatste lijkt het meest reëel, maar is niet de gedroomde optie. Die optie luidt namelijk: Mercedes.

Mercedes heeft nog geen coureurs voor 2021 vastliggen, in theorie heeft men dus wel plek voor Vettel. Valtteri Bottas moet immers jaarlijks hopen op contractverlenging, terwijl Lewis Hamilton voor de coronacrisis met exorbitante salariseisen voor de dag kwam. Mede hierdoor houdt Wolff vakkundig alle opties open. "Maar onze prioriteit ligt bij de Mercedes-coureurs, bij Valtteri en Lewis. En verder bij George [Russell], de situatie bij Williams houden we ook nauwlettend in de gaten", aldus Wolff tijdens een interview met geselecteerde media - waaronder Motorsport.com. "Maar daarnaast sluiten we niemand uit. Sebastian, een viervoudig wereldkampioen al helemaal niet, want wie weet wat er in de komende maanden gaat gebeuren?"

Wolff speelt het slim

Wolff wil de deur voor Vettel om meerdere redenen nog niet dichtgooien. Allereerst houdt hij zo een alternatief (naast Russell) achter de hand, voor het geval de gesprekken met Hamilton stranden. Ten tweede blijft een Duitse coureur in een winnende Mercedes vanuit marketingoogpunt zeer interessant. En tot slot wil de Oostenrijkse teambaas respect tonen voor de voormalig kampioen. "Dat zijn we ook verplicht ten opzichte van Vettel. Je kunt het niet maken om meteen 'nee' te zeggen tegen Sebastian. Je moet die optie altijd overwegen."

Wat betreft het hebben van alternatieven speelt Wolff het spel vooral slim. "We zijn tevreden met onze huidige coureurs en ook met George. Maar je weet maar nooit. Als één van onze coureurs besluit dat hij straks niet meer wil racen, dan zit je ineens met een vacant zitje. Daarom wil ik voorkomen dat ik in juni al zeg 'het is uitgesloten dat Sebastian voor ons gaat rijden'. Allereerst zou ik dat nooit doen ten opzichte van zo'n goede coureur en daarnaast heb ik al wel gekkere dingen zien gebeuren in de Formule 1, dingen waar niemand rekening mee hield. Denk maar eens aan [het vertrek van] Nico Rosberg. In dat opzicht houden we alle opties open, al ligt de focus nu nog wel op onze huidige coureurs."

Met medewerking van Adam Cooper

