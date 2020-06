Marko ziet Vettel graag bij Mercedes: "Prachtig voor de Formule 1"

Vettel begint in Spielberg aan zijn zesde en laatste seizoen in dienst van Ferrari. Eind 2020 trekt hij de deur in Maranello achter zich dicht. Het vertrek komt voor Marko niet als een verrassing. "Als de testresultaten in Barcelona nog enige betekenis hebben, dan denk ik dat Ferrari [dit jaar] niet tot de absolute topteams behoort. Daarnaast heb je natuurlijk te maken met de situatie binnen het team: Sebastian zal zich niets laten zeggen."

Met die laatste woorden duidt Marko op de onderlinge rivaliteit met Charles Leclerc, die een steeds prominentere rol speelt binnen Ferrari. "Dat Sebastian zijn contract niet heeft verlengd, heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat hij het technische potentieel voor een wereldtitel niet meer ziet", vervolgt Marko in gesprek met RTL Duitsland. Volgens de topadviseur, die Vettel vanuit diens Red Bull-tijd goed kent en daarna nauw contact heeft onderhouden, heeft Vettel dus zelf zijn conclusies getrokken en is het Ferrari-vertrek primair een eigen besluit geweest.

Blijft de hamvraag waar Vettel zijn F1-carrière voortzet, als dat überhaupt het geval is. Marko gunt Vettel nog altijd het beste en zou de Duitser graag in dienst van Mercedes zien. "Ik zou dat prachtig vinden, ja. En dat zou voor de autosport als geheel ook geweldig zijn. Vettel in een Mercedes tegen Hamilton, wat is er beter dan dat?", reageert Marko desgevraagd. Dat zo'n overstap de concurrentie voor Red Bull alleen maar sterker maakt, ziet de 77-jarige Oostenrijker niet als een bezwaar. "Pakweg twee jaar geleden waren ze zeker iedere race eerste en tweede geworden. Maar ik hoop dat wij er nu zo dichtbij zitten dat we daar iets aan kunnen veranderen."

'Geen Mercedes-zitje? Dan een jaar zonder F1'

Als het Mercedes-zitje niet naar Vettel gaat, dan lijkt een vertrek uit de Formule 1 logisch - in ieder geval tijdelijk. "Als hij het Mercedes-stoeltje niet krijgt, dan is een jaartje pauze wel logisch. Gewoon om een jaar aan te kunnen kijken wat er allemaal gebeurt. In 2022 krijgen we natuurlijk de nieuwe reglementen en zitten we al met het budgetplafond. Dat betekent voor iedereen een volledig nieuwe situatie en geeft Vettel misschien de kans om daarna weer bij een winnend team in te stappen."

