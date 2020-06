‘Ook bij tien positieve coronatests kan GP probleemloos doorgaan’

Saillant gaf twee weken geleden tegenover de Franse sportkrant L'Equipe te kennen dat een Formule 1-race bij één positieve test op COVID-19 niet langer geannuleerd zou worden. De Fransman gaat nu nog een stap verder door te stellen dat een wedstrijd ook niet bij tien positieve gevallen hoeft te worden afgeblazen.

"Ik denk dat de situatie tussen Melbourne en nu behoorlijk is veranderd, doordat de kennis over het virus flink is toegenomen", zegt Saillant bij de Britse zender Sky Sports. "Het is nu mogelijk om te anticiperen. Als we nu een positieve test zouden hebben, of misschien zelfs tien positieve gevallen, dan zouden we dat prima kunnen opvangen met een speciaal plan voor positieve gevallen. Medisch gezien zou dat geen problemen geven."

Vanuit medisch oogpunt zou het dan misschien geen probleem zijn om de race door te laten gaan, mogelijk dat een hoog aantal positieve coronatests wel om andere redenen lastig kan worden."Als het gaat om de consequenties op sportief vlak en op het gebied van media-aandacht, dat is een heel ander verhaal", erkent Saillant. "We zullen daarop moeten zien te anticiperen door vast te stellen vanaf welk punt het echt niet meer mogelijk is om door te gaan. Maar ik denk dat dat geen belemmering hoeft te zijn."

FIA-president Jean Todt wil een situatie zoals in Australië, waar een uur voor de start van de eerste vrije training besloten werd om de stekker uit het hele evenement te trekken, in elk geval koste wat kost voorkomen. "We willen er zeker van zijn dat als we naar de eerste race op de kalender gaan, we niet opnieuw in een onzekere situatie terechtkomen", zei hij. "Onze experts werken eraan om dat te voorkomen."