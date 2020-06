Plan voor 'reversed grid-races' in Formule 1 afgeschoten

Het is geen geheim dat Liberty Media de Formule 1 op allerlei manieren spannender en spectaculairder wil maken. Een lager budgetplafond en aanvullende plannen om teams dichter bij elkaar te brengen, horen daarbij. Maar omdat het effect daarvan nog niet meteen zichtbaar is, denkt Liberty voor 2020 aan een andere ingreep: kwalificatieraces op zaterdag met een omgekeerde startopstelling. Daarin verdienen de coureurs geen WK-punten, het zou enkel de startopstelling voor de echte race op zondag bepalen.

De WK-stand zou ervoor worden omgedraaid en in een sprintrace van dertig minuten zouden de 'toppers' proberen om naar voren te komen, allemaal voor een gunstige startpositie op zondag. Het plan zou in eerste instantie alleen worden ingevoerd voor zogenaamde 'double headers' op hetzelfde circuit - zoals in Spielberg en Silverstone. Het eerste raceweekend op het betreffende circuit zou een normaal verloop krijgen met een 'gewone' kwalificatie op zaterdag, het tweede weekend zou uit zo'n 'reversed grid-kwalificatierace' bestaan.

Unanieme steun ontbreekt, 'safeguard clause' niet van toepassing

Liberty zag het helemaal zitten en een meerderheid van de teams ook, maar dat is niet afdoende gebleken. Na een video-conferentie van afgelopen vrijdag is het plan gestorven in schoonheid. Voor veranderingen aan reglementen voor het lopende seizoen is namelijk de unanieme steun van teams nodig. En juist daardoor gaat het feest niet door. Mercedes was tegen en blijft ondanks oproepen van andere teams tegen, zo heeft het team laten weten aan Motorsport.com. Toto Wolff en consorten gaan dus niet overstag. Ook Racing Point - dat dit jaar met twee roze Mercedessen rijdt - is niet laaiend enthousiast. De werkgever van Sergio Perez en Lance Stroll heeft naar verluidt aangegeven meer tijd nodig te hebben om het plan te beoordelen. Dit is eveneens ondermijnend voor een snelle invoering.

Theoretisch bestaat er nog één uitweg om het plan alsnog in te voeren en om Mercedes buitenspel te zetten. In coronatijd heeft de FIA namelijk de zogenaamde 'safeguard clause' aangenomen. Hierin staat beschreven dat de autosportfederatie de unanieme steun kan omzeilen voor "onderwerpen die de FIA van doorslaggevend belang acht voor het kampioenschap of voor de klasse in kwestie." In dat geval volstaat een gewone meerderheid, zes van de tien teams. Het plan voor 'reversed grid-races' valt echter niet onder deze regeling. Het is weliswaar entertainmentverhogend, maar niet van doorslaggevend belang voor het al dan niet voortbestaan van de sport. Zo'n procedure wordt dus niet overwogen.

Mercedes negeert oproep van Red Bull

Deze constateringen maken dat het plan uiteindelijk niet in stemming is gebracht. Door de houding van Mercedes is zo'n stemronde op voorhand overbodig. Mede daardoor deed Red Bull-teambaas Christian Horner maandag nog een ultiem beroep op Mercedes, tijdens een interview met Motorsport.com. De Brit ziet de coronacrisis namelijk wel als hét uitgelezen moment om zoiets in te voeren. "We hebben nu een ideale gelegenheid om eens iets anders te proberen, om te experimenteren. Daarnaast denk ik dat het positief is voor de Formule 1 als geheel." Deze woorden waren echter aan dovemansoren gericht, Mercedes houdt voet bij stuk.

