Red Bull voor 'reversed grid-races' in F1: "Dit is hét moment"

Dat het Formule 1-seizoen op 5 juli in Oostenrijk begint, staat wel vast. Hoe dat seizoen er concreet uit komt te zien, nog niet helemaal. Gesprekken daarover zijn in een afrondende fase aanbeland. Afgelopen vrijdag vond er opnieuw een video-conferentie met alle teams plaats, waarin ook het idee van 'reversed grid-races' is besproken. Op circuits waar men twee achtereenvolgende weekenden afwerkt, zou het tweede weekend uit zo'n 'reversed grid-race' moeten bestaan.

Deze sprintace van dertig minuten moet de kwalificatie op zaterdag vervangen. De WK-stand van dat moment wordt simpelweg omgedraaid, waardoor Williams weer eens op de eerste startrij mag plaatsnemen. De uitslag van deze race met een omgekeerde startopstelling bepaalt vervolgens de grid voor de echte race op zondag. Des te verder de 'toppers' op zaterdagmiddag naar voren komen, des te beter de uitgangspositie op zondag. Het is één van de plannen die Liberty Media wil doorvoeren om de sport aantrekkelijker te maken en om meer actie te garanderen. Probleem is echter dat alle teams moeten instemmen om het in 2020 realiteit te maken. En daar wringt de schoen: Mercedes - en in het kielzog de roze Mercedessen van Racing Point - is tot dusver tegen.

Bij Red Bull denkt men er anders over en ziet men overwegend voordelen. Bovendien is de timing volgens Horner subliem. "Je gaat nooit een betere kans krijgen om zoiets in te voeren dan nu. Zeker doordat we met 'back-to-backs' zitten in Oostenrijk, Silverstone en mogelijk nog op een andere locatie later in het jaar", verklaart Horner tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. "We hebben nu een ideale gelegenheid om eens iets anders te proberen, om te experimenteren. Alleen moet het plan wel vanaf de allereerste races worden ingevoerd en moet het plan gedurende het seizoen ook niet zomaar veranderen. Maar als dat allemaal in orde is, dan zijn wij er zeker niet tegen."

Mercedes moet in het belang van de sport denken

Dat Mercedes wel tegen is, staat Horner niet aan. Hij snapt dat de Zilverpijlen sportief gezien veel te verliezen hebben, maar vindt dat geen valide argument. "Wij hebben de Oostenrijkse GP in de afgelopen twee seizoenen gewonnen, dus wij hebben minstens evenveel te verliezen - zeker op dat circuit. Daarnaast denk ik dat het positief is voor de Formule 1 als geheel. En nogmaals: als je twee weekenden achter elkaar op hetzelfde circuit rijdt, krijg je nooit een betere kans om zoiets in te voeren."

Voor Horner is wel belangrijk dat er bij back-to-backs een onderscheid wordt gemaakt. Het eerste weekend zou dan 'normaal' moeten verlopen met een reguliere kwalificatie, het tweede weekend op hetzelfde circuit moet een 'reversed grid-race' krijgen. "Als je het laatstgenoemde format twee weekenden achter elkaar hanteert, krijg je waarschijnlijk dezelfde uitslag. Dus dat heeft geen zin", vervolgt hij zijn pleidooi. "Maar als je voor dat tweede weekend een ander format hanteert, dan spreekt het volgens mij nog meer aan. Ik hoop dat Mercedes dat uiteindelijk ook inziet en het plan steunt. Uiteindelijk krijgen alle coureurs en teams toch met dezelfde uitdagingen te maken."

Met medewerking van Jonathan Noble