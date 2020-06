Pirelli start testwerk van 18 inch-banden voor 2022 weer op

Het nieuwe type band was aanvankelijk bedoeld voor 2021, maar door het uitstellen van het reglement is nu ook de introductie van de nieuwe band uitgesteld tot 2022. Ook het testwerk op het circuit, dat in juli zou beginnen, is uitgesteld tot volgend jaar. Charles Leclerc van Ferrari is tot nu toe de enige die dit jaar gereden heeft op het nieuwe type rubber, hij kwam op 8 februari al in actie op het circuit van Jerez. Het testprogramma bestaande uit 25 dagen op verschillende circuits is nu opgenomen in het sportieve reglement van 2021. Vanwege de lockdown was het enige tijd onmogelijk om aan de nieuwe banden te werken, maar dat is weer mogelijk nu de richtlijnen langzaam maar zeker versoepeld worden.

“We zijn weer aan het ontwikkelen”, zei Mario Isola in gesprek met Motorsport.com. “Helaas kunnen we het circuit nog niet op, het is altijd belangrijk om op het circuit te valideren wat we in de fabriek gesimuleerd hebben. We hadden niet veel mogelijkheden. Ondanks dat we geen onderdeel zijn van de FIA-shutdown hadden we in Italië te maken met een lockdown. Het was daarom enkele weken onmogelijk om actie te ondernemen. We waren vanuit huis aan het werken, we maakten simulaties op de laptop, maar het was onmogelijk om door te gaan met de binnentests. Alles was gesloten. Nu starten we onze activiteiten weer op, we hebben de mogelijkheid een paar prototypes te ontwikkelen zonder dat we op het circuit actief zijn.”

Hoewel teams voorlopig niet op het circuit kunnen testen hebben ze inmiddels wel de beschikking gekregen over data van de 18 inch-banden. “Na de test met Ferrari in Jerez en de drie sessies die we vorig jaar gedaan hebben, hadden we een goede basis voor de nieuwe banden”, vervolgde de Pirelli F1-baas. “Daar beginnen we mee. We hebben die data met de teams gedeeld en daarna moesten we zelf alles stilleggen in Italië.”

VIDEO: De verandering die 18 inch-banden teweeg moeten brengen

Met medewerking van Adam Cooper