Interview Plooij: Privé, F1 in coronatijd en wachten op Zandvoort

Er is in competitieverband nog geen meter gereden en toch ligt er al een nieuw boek van Plooij in de winkel. De eerste vraag luidt natuurlijk: waarom? "Ha, dat is een goede vraag", reageert Plooij tijdens het video-interview met Motorsport.com. “Het is eigenlijk heel praktisch. De boeken waren simpelweg uitverkocht en toen dachten we: als we toch een nieuw boek drukken, dan is het misschien wel aardig om er wat extra hoofdstukken aan toe te voegen." En zo geschiedde. Twee nieuwe hoofdstukken over de Formule 1 an sich (Zandvoort en coronatijd) en eentje over ingrijpende gebeurtenissen in het privéleven van Plooij.

Dat laatstgenoemde deel zal bij lezers wellicht het meest beklijven, het geeft voor geïnteresseerden immers een completer beeld van Plooij dan de wekelijkse TV-uitzendingen. "Tja, waarom zulke privédingen in het boek hè, dat is ook een goede vraag. Ik heb daar eerlijk gezegd ook heel lang over getwijfeld, normaal praat ik namelijk niet zoveel over privézaken. Maar Wilfred Genee vroeg me of ik in de podcast 'Littekens' wilde verschijnen. Daar werd vervolgens zo goed op gereageerd dat ik dacht 'hey, dan kunnen we misschien toch wel een stukje privé in het boek schrijven.' Die dingen zijn namelijk ook wel bepalend voor het werk, en zeker voor het werk in de Formule 1. Maar als je zoiets doet, dan moet je het ook helemaal opschrijven. Nou, dat was natuurlijk nogal wat."

VIDEO: Het volledige interview over het nieuwe boek, privé en F1 in coronatijd

Tekst gaat verder onder de video

Tijdens de wintermaanden moest Plooij namelijk onder het mes voor een hartoperatie en verloor hij op nieuwjaarsdag zijn vader, waarmee de relatie al jaren was vertroebeld. Vanzelfsprekend twee zaken van bittere ernst, al weet Plooij het toch doorspekt met humor te vertellen. "Humor hoort er zeker bij, absoluut. Voor zo'n operatie word je bijvoorbeeld eerst door het hele ziekenhuis heen gereden. En onderweg herkenden allemaal mensen mij en maakten ze grapjes als 'hey, nu rijd je niet meer zo snel hè?' en 'wanneer maak je eigenlijk een pitstop?'", vervolgt Plooij in Huis ter Duin.

Toen de behandelend arts hem vervolgens ook nog in de maling nam door eerst niet op te komen dagen - bekijk de bovenstaande video voor de hele anekdote - was de hilariteit compleet. "Haha, ja. Dat deden ze geweldig. En toen ik wakker werd na die operatie, dat was ook zo'n prachtig moment. Ik keek naar die monitor en zag dat mijn hartslag perfect was, helemaal in rust. Dat was al jaren niet meer zo geweest, echt een heerlijk gevoel. Voor mensen die nu nog twijfelen over zo'n operatie, ik kan het echt iedereen aanraden hoor", sluit hij met een glimlach af.

Corona in F1: De actie begint weer of toch niet?

Na deze twee mindere episodes kon een nieuw F1-seizoen beginnen. Eerst met de wintertests in Barcelona, vervolgens met de eerste GP in Australië. Althans dat dachten we allemaal, inmiddels weten we beter: het hele feest ging niet door. "Op een gegeven moment hoorde ik in Australië een gerucht dat Max al weg zou zijn. Toen hebben wij Jos gebeld en kregen we inderdaad de bevestiging dat iedereen al weg was." Plooij volgde op zaterdag, een retourtje Australië voor niets dus. Of in de woorden van Plooij: "Het is achteraf gezien allemaal voor Jan Doedel geweest."

Toen was nog niet bekend dat de eerstvolgende F1-actie maar liefst vier maanden op zich zou laten wachten. Een herziene kalender volgde, eentje waar onder meer Circuit Zandvoort niet meer op staat. Alhoewel Plooij in eerste instantie nog wel iets voelde voor een Nederlandse GP zonder publiek, denkt hij - met de kennis van nu - dan men in Zandvoort het enige juiste besluit heeft genomen. "Nu hebben ze besloten om een jaartje te wachten en moet die hele ballon volgend jaar ineens opengaan, dat is misschien ook wel de beste oplossing. Anders had het zeker iets van de glans afgehaald, ja. Een mislukking had je het niet kunnen noemen, maar een enorme sof wel. Dit is beter."