Dit betaalde Daimler voor het kampioensteam Brawn GP

Brawn GP ontstond eind 2008 nadat eigenaar Honda z’n vertrek uit de Formule 1 had aangekondigd. Brawn, voorheen werkzaam voor onder andere Benetton en Ferrari, was teambaas bij Honda en nam de stal voor een appel en een ei over van de Japanners.

Wat volgde was een sprookje: Jenson Button en Rubens Barrichello behaalden in 2009 met het team acht overwinningen. De Engelsman werd wereldkampioen en ook de constructeurstitel ging naar Brawn GP. Aan het einde van het seizoen werd de complete boedel verkocht aan Daimler dat z’n aandelen in McLaren had verkocht en onder de Mercedes-vlag weer als constructeur terug wilde keren in de Formule 1.

In enkele door Forbes opgedoken documenten van Daimler valt de precieze waarde te lezen van de overeenkomst tussen Brawn en het Duitse concern. “Op 24 december 2009 heeft het bedrijf [Daimler] 45,1 procent van het door Brawn GP Limited geplaatste aandelenpakket verworven voor een waarde van 76.987.000 pond (86,5 miljoen euro).” Daimler werd dus voor bijna de helft eigenaar van Brawn en nog eens 30 procent van de aandelen ging naar Aabar Investments, een investeringsfonds uit Abu Dhabi dat de jaren erna één van de sponsoren van Mercedes was. Daarmee had Brawn 75,1 procent van zijn team verkocht, maar de Engelse ingenieur behield samen met zijn zakenpartner Nick Fry nog 24,9 procent van de aandelen.

In maart 2011 namen Daimler UK en Aabar dat resterende pakket aandelen van Brawn en Fry over. Daimler verwierf 14,9 procent en Aabar de resterende 10 procent. Daimler betaalde voor die 14,9 procent 19.899.000 pond (22,4 miljoen euro). Daimler (60 procent) en Aabar (40 procent) waren nu volledig eigenaar van het team, maar Daimler wilde meer. De Duitsers kochten Aabar een jaar later uit voor 40,4 miljoen pond, een slordige 45 miljoen euro.

Al met al betaalde Daimler in de loop der jaren dus zo’n 154 miljoen euro voor het team, maar dat bedrag werd lager nadat het concern in 2013 een deel van de aandelen van Mercedes aan Toto Wolff en Niki Lauda verkocht. De beide Oostenrijkers verwierven samen 40 procent (30 procent voor Wolff en 10 procent voor Lauda) van het team voor 40 miljoen pond (45 miljoen euro).

Uiteindelijk betaalde Daimler dus niet 154 miljoen euro, maar ‘slechts’ 109 miljoen euro voor één van de succesvolste F1-stallen ooit, waarvan de waarde – pre-corona – werd geschat op meer dan een miljard euro.