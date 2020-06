Norris over kritiek op uitspraken: "Ben blij dat ze weg zijn"

De McLaren-coureur sprak zich vorige week net als enkele andere collega's uit tegen racisme en voor de Black Lives Matter-beweging. Dat werd hem niet in dank afgenomen, zo laat Norris aan The Evening Standard weten. “Het is de dag waarop de meeste mensen mij op sociale media hebben ontvolgd. Het is merkwaardig. Je probeert iets goeds te doen, maar veel mensen geloven daar blijkbaar niet in. Goed, als ze er niet in geloven dan ben ik blij dat ze weg zijn.”

Norris riep zijn volgers vorige week op om actief het verschil te maken en is niet van plan om te stoppen met zijn oproepen. “Ik moet het meeste halen uit de mogelijkheden die ik heb om mensen te laten weten wat goed en niet goed is. Ik zal hoe dan ook blijven proberen om mensen er van te overtuigen om in het goede te geloven.”

Vergelijking met Hamilton

Norris wordt in de Britse media regelmatig vergeleken met Lewis Hamilton, niet alleen door zijn uitgesproken gedrag naast de baan, maar ook doordat hij bij McLaren debuteerde en wordt gezien als toekomstig wereldkampioen. Norris kan niet zoveel met die vergelijking. “Het [kampioenschap] is natuurlijk wel het doel, maar in de Formule 1 moet je op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Toen Lewis bij McLaren kwam kon hij direct strijden om de wereldtitel en overwinningen. Als hij nu bij McLaren zou komen dan zou hij geen races of titels winnen. Het is maar net hoe het zich ontwikkelt. Ik moet gewoon mijn best blijven doen.”

De 20-jarige coureur geeft toe dat hij het zwaar had toen hij bij McLaren tekende. “Hoe zeer ze ook probeerden om me thuis te laten voelen, het is wel McLaren: één van de beste teams ooit in de Formule 1. Ondanks dat iedereen zegt ‘er is geen druk, doe rustig aan’, voel je wel direct druk. Maar ik had een redelijke start en dat veranderde veel voor mij.”

Inmiddels is Norris een gerespecteerd onderdeel van het team. Hij kan niet wachten om de vorig jaar geleerde lessen in de praktijk te brengen. Hij kijkt vooral uit naar de dubbele ontmoeting op Silverstone die dit jaar zonder publiek zal plaatsvinden. “Over die andere races maak ik me niet zoveel zorgen, maar in je thuisrace wil je toch wat speciaals laten zien. Het is jammer dat het onder de huidige omstandigheden moet, maar dat is nu eenmaal nodig willen we kunnen racen.”

Virtuele Le Mans met Verstappen

Alvorens Norris zijn aandacht verlegt naar het echte asfalt, maakt de McLaren-coureur komend weekend zijn opwachting tijdens de virtuele editie van de 24 uur van Le Mans. Hij vormt een team samen met Max Verstappen, Atze Kerkhof en Greger Huttu. De race is het hele weekend live te volgen op Motorsport.com.