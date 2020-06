Virtuele 24 uur van Le Mans – Wie doet mee, hoe kijk ik en meer

Wat is de virtuele 24 uur van Le Mans?

Vanwege het coronavirus is de 88ste editie van de 24 uur van Le Mans verschoven naar het weekend van 19 en 20 september. De virtuele editie kan echter wel doorgaan in het weekend van 13 en 14 juni. Het evenement wordt georganiseerd door de ACO, in samenwerking met het FIA WEC en Motorsport Games. In de virtuele 24 uur van Le Mans komen de beste professionele coureurs in actie voor hun echte teams. Bij de teams sluiten ook een aantal bekende en minder bekende simracers aan.

Wie rijden tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans?

Max Verstappen (Red Bull, F1)

Charles Leclerc (Ferrari, F1)

Stoffel Vandoorne (Mercedes, Formule E)

Fernando Alonso (Voormalig F1-wereldkampioen, tweevoudig Le Mans-winnaar)

Juan Pablo Montoya (Indy 500-winnaar)

Simon Pagenaud (Indy 500-winnaar)

Sébastien Buemi (Toyota, Le Mans-winnaar)

André Lotterer (Porsche, Le Mans-winnaar)

Het startveld voor de virtuele 24 uur van Le Mans is behoorlijk divers, maar bovenal ontzettend sterk. Er staan maar liefst vijf Formule 1-coureurs aan de start, waarvan Max Verstappen en Charles Leclerc het meest in het oog springen. Ook staan oud-wereldkampioenen Fernando Alonso en Jenson Button op de startlijst. Zij nemen het op tegen Formule 2-rijders Jack Aitken en Louis Deletraz, maar ook vanuit andere klassen komen grote sterren aan de start.

Juan Pablo Montoya en Simon Pagenaud staan als voormalig Indy 500-winnaars aan de start. En dan zwijgen we nog over de vele toprijders uit de endurance-wereld. De constructeurs Aston Martin, Corvette, Ferrari, Porsche en Toyota zetten coureurs als Sebastian Buemi, Brendon Hartley, José Maria Lopez, André Lotterer, Neel Jani, Darren Turner en Jan Magnussen in. De Nederlandse profcoureurs in de race zijn Nicky Catsburg, Job van Uitert, Larry ten Voorde, Giedo van der Garde en Loek Hartog.

Zij nemen het op tegen tal van bekende en minder bekende simracers als Greger Huttu, David Tonizza, Jimmy Broadbent, Jarno Opmeer en Rudy van Buren. De laatste heeft al naam gemaakt in de simwereld, maar er staan ook wat minder bekende namen aan de start: Yuri Kasdorp, Siedo Weijer, Atze Kerkhof, Isaac Gillisen, Hany Alsabti, Kevin Rotting, Jordy Zwiers en Mack Bakkum.

Wanneer is de virtuele 24 uur van Le Mans?

Datum: 13 en 14 juni 2020

Aanvang: 15.00 uur NL-tijd

In aanloop naar de virtuele 24 uur van Le Mans mogen teams veel trainen. In de vier dagen voor de race is er een lobby waarin teams hun vrije training kunnen volbrengen. Ook zijn er testsessies waarin teams hun technische zaken op orde kunnen krijgen. Op vrijdagavond 12 juni, de avond voor de race, staat er een kwalificatie op het programma. GTE- en LMP-teams werken elke een twintig minuten durende kwalificatie af. De race begint vervolgens op zaterdag 13 juni om 15.00u Nederlandse tijd.

Welke auto's worden gebruikt tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans?

LMP

Oreca LMP2

GTE:

Aston Martin Vantage GTE

Porsche 911 RSR GTE

Corvette C7.R GTE

Ferrari 488 GTE

Tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans wordt gereden in twee verschillende klassen. De LMP2-klasse is de snelste klasse, met de meeste deelnemers. In de LMP2 wordt gebruikgemaakt van het Oreca-chassis. In de GTE-klasse is de verscheidenheid aan verschillende auto's groter. Aston Martin, Porsche, Corvette en Ferrari leveren allemaal een wagen voor de wedstrijd, al deze teams komen ook met een fabrieksteam in actie. Voor de virtuele 24 uur van Le Mans mogen teams een eigen livery aanleveren.

Welke sim wordt gebruikt tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans?

Voor de virtuele 24 uur van Le Mans wordt gebruikgemaakt van rFactor 2, geleverd en ondersteund door Studio 397. Vanzelfsprekend wordt er gereden op het Circuit de la Sarthe, dat tegen betaling verkrijgbaar is voor rFactor 2. Verschillende andere kampioenschappen, waaronder de Formule E, maken ook gebruik van rFactor 2.

Hoe kijk ik naar de virtuele 24 uur van Le Mans?

Non-stop stream op Motorsport.com, GPUpdate.net en Motorsport.tv

Vanuit een studio in Parijs doen commentatoren en pitreporters verslag van de wedstrijd, gedurende de race zullen verschillende VIP's een bezoek brengen aan de studio. Deze unieke race wordt op een groot aantal audiovisuele platforms over de hele wereld uitgezonden. Ook op Motorsport.com, GPUpdate.net en Motorsport.tv hoef je niets te missen van de virtuele 24 uur van Le Mans met de livestream van de volledige race, maar ook highlights en updates op de websites en social media.