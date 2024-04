Red Bull legt lat opnieuw hoger: Pitstop terug onder de twee seconden

De pitcrew van Red Bull Racing is sowieso grenzen aan het verleggen dit seizoen. Het team is steevast de snelste in het wisselen van de banden. Maar dat gaat wel steeds sneller: Het vorige seizoensrecord dateert van de Grand Prix van Japan toen de stop van Max Verstappen in de 34ste ronde 2,08 seconden duurde. Dat leidde toen zelfs tot complimenten van Red Bull-adviseur Helmut Marko, die het zware werk van zijn teamgenoten "ongelooflijk" noemde.

In Shanghai werd de lat nog wat hoger gelegd. De wissel van Verstappen in ronde 23 duurde 1,90 seconden en daarmee komt het in de buurt van het wereldrecord dat – opmerkelijk genoeg – niet in handen is van Red Bull. McLaren klokte vorig jaar tijdens de Grand Prix van Qatar de snelste pitstop aller tijden. De banden van de auto van Lando Norris werden op Lusail in 1,80 seconden gewisseld.

Regulering

Met deze tijden zit de Formule 1 weer op het niveau van enkele jaren geleden, voor de regulering van de pitstops. Tot enkele jaren geleden mochten de crews hun eigen gereedschap gebruiken voor de stops, maar na enkele incidenten greep de FIA in 2021 in en werden de stops aan banden gelegd. Daar waar in het verleden bandenwissels van rond 1,8 tot 1,9 seconden eerder regel dan uitzondering waren, schoven de tijden in de voorbije jaren op naar tijden rond 2,2 tot 2,3 seconden voor de allersnelste stops.

Twee jaar geleden, bij het invoeren van het nieuwe technische reglement, kreeg de Formule 1 nieuwe, veel zwaardere banden en wielen. Het tijdperk van de snelle stops onder de twee seconden zou met die ingreep voorgoed voorbij zijn, liet Christian Horner zich voorafgaand aan het seizoen 2022 nog ontvallen. Maar inmiddels komt Red Bull met een stop van 1.90 seconden dus weer aardig in de richting van de oude toptijden.

Red Bull voerde zondag ook een perfecte double stack uit, waarbij eerst Verstappen en direct daarna zijn teamgenoot Sergio Pérez naar binnen kwam. Die stops duurden iets 'langer': 2,1 seconden voor de Nederlander en 2,0 seconden voor de Mexicaan.