Uitgelegd: De nieuwe technische richtlijnen rond F1-motoren

Menigeen legde onmiddellijk de link met de geheime overeenstemming die de internationale autosportfederatie met Ferrari had bereikt over de vermeende illegaliteit van de krachtbron van 2019. Immers, onderdeel van de afspraken rond het afhandelen van die zaak was dat de Scuderia de FIA de komende seizoenen zou helpen bij het monitoren van alle motoren inclusief die van de concurrentie.

Dat de FIA die 'straf' direct serieus zou oppakken en blijkbaar nu al met Ferrari over maatregelen heeft gesproken zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij diezelfde concurrentie. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat wat de FIA vorige week aankondigde precies dat was wat Ferrari’s concurrenten Red Bull en Mercedes vorig jaar keer op van de autosportfederatie vroegen: meer en betere controle.

Hoe je het ook wendt of keert, de FIA heeft door pro-actief te handelen precies dat gedaan wat het altijd al voor ogen had: geen steen onberoerd laten om er zeker van te zijn dat de teams niet langer sjoemelen met hun motoren en voortaan strikt de regels zullen naleven. De regulator van de Formule 1 is namelijk doodsbang voor een herhaling van het motorschandaal vorig jaar rond Ferrari dat bijna het hele seizoen overschaduwde.

Door nog meer machtsmiddelen als extra controles, sensoren, metingen en systemen aan het toch al omvangrijke controlemechanisme toe te voegen hoopt men de laatste mazen in de wet gedicht te hebben en het hoofdstuk ‘hoe het motorreglement te omzeilen’ afgesloten te hebben. De vier nieuw middelen die de FIA aan het toch al omvangrijke arsenaal aan controlemiddelen heeft toegevoegd beslaan de volgende gebieden: de systemen voor energie-regeneratie, het olieverbruik, de sensoren voor de meting van druk en temperaturen en metingen van de brandstofconsumptie.

Nieuwe sensor in het ERS

Directief TD/018-20 is een bepaling waarin is opgenomen dat er in de ERS-systemen van de drie grote teams Mercedes, Ferrari en Red Bull een nieuwe versleutelde sensor ingebouwd zal worden. Deze sensor moet er voor zorgen dat het vermogen dat wordt vrijgegeven beter gecontroleerd kan worden en dat moet er dan weer toe leiden dat metingen in andere FIA-sensoren aan boord niet verstoord kunnen worden, iets wat mogelijk vorig jaar bij Ferrari speelde. Later in het seizoen wordt deze nieuwe sensor ook bij de andere teams geïnstalleerd.

Olieverbranding

Er is al langer veel te doen over het verbranden van olie voor extra vermogen. Dat mag eigenlijk niet, maar de FIA laat dit jaar toe dat er 0,3 liter olie per 100 kilometer verbrand mag worden. Om dit te monitoren is het tweede directief – TD/019-20 – uitgevaardigd. Daarin staat uitgelegd hoe de FIA metingen verricht om er zeker van te zijn dat de teams niet te veel olie in hun motoren verbranden.

Druk- en temperatuurmeting

In de derde bepaling die de FIA naar buiten bracht (TD/020-20) legt de federatie aan de teams uit hoe de metingen van verschillende sensoren in de motor verricht worden, het gaat daarbij om de sensoren die de brandstofdruk en de temperatuur en druk in de krachtbron monitoren.

Brandstofverbruik

Het vierde en laatste directief – TD/021-20 – behandelt het meten van het brandstofverbruik. De hoeveelheid brandstof aan boord is gelimiteerd, vorig jaar ontstond rond de Grand Prix van Abu Dhabi ophef toen bleek dat de auto van Ferrari-coureur Charles Leclerc voorafgaand aan de race te veel brandstof aan boord bleek te hebben. De Italianen kwamen weg met een geldstraf, Leclerc mocht zijn podiumplaats behouden. De FIA heeft in de nieuwe richtlijn aangegeven hoe het voortaan met dit soort controverses om zal gaan.

Geen van de vier richtlijnen is echt wereldschokkend of er expliciet op gericht om een foefje van één van de teams te verbieden. Wat de FIA wel heeft willen bereiken met het bekendmaken van deze maatregelen is dat het de touwtjes stevig in handen heeft en de teams goed in de gaten houdt, zeker nu het seizoen op het punt van beginnen staat.

Met medewerking van Jonathan Noble

