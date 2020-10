Herstelde Stroll testte na GP Eifel positief op corona

Lance Stroll miste de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring, nadat hij zich op zaterdagochtend niet goed voelde. Racing Point schakelde snel en liet Nico Hülkenberg overkomen, die zich op P20 kwalificeerde en uiteindelijk op zondag naar de achtste positie reed. Voorafgaand aan het Grand Prix-weekend op de Nürburgring testte Stroll nog negatief op het coronavirus, maar bij terugkomst thuis op zondag testte hij wel positief. Dat deelde de Canadees op zijn social media-accounts. Hij is na teamgenoot Sergio Perez de tweede F1-coureur die besmet is geraakt met COVID-19.

“Ik wil iedereen laten weten dat ik recent positief getest heb op COVID-19 na het Eifel GP-weekend”, schreef Stroll. “Ik voel me volledig fit en ben daarna alweer negatief getest. Om te laten weten wat er gebeurde: ik kwam op de Nürburgring aan nadat ik tijdens de normale tests voor de race negatief testte. Op zaterdagochtend begon ik me niet goed te voelen en ik werd wakker met maagproblemen. Ik volgde het protocol van de FIA en ging in zelfisolatie in mijn motorhome, dus ik keerde niet terug in de paddock.”

Stroll werd vervolgens door Racing Point aan de kant gehouden tijdens het restant van het weekend en dus vloog hij vroeg op zondagochtend naar huis. “Omdat ik nog steeds niet lekker was, liet ik zondagavond een COVID-test afnemen. De volgende dag bleek de test positief”, onthult hij. Daarna ging de 21-jarige coureur thuis in zelf-isolatie, waarbij hij milde symptomen van het virus had. Inmiddels is Stroll hersteld en dus doet hij op Portimao weer mee. “Maandag werd ik opnieuw getest en mijn resultaat was negatief. Ik voel me geweldig en ik kan niet wachten om dit weekend terug te zijn bij het team en in Portugal te racen.”

Tijdens het GP-weekend op de Nürburgring hamerde Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer erop dat Stroll niet positief was getest. "Hij voelde zich sinds Rusland niet geweldig. Ik denk dat hij een verkoudheid had", legde hij uit. Daarna is de coureurs meermaals op COVID-19 getest in de aanloop naar de GP van de Eifel. "Ook bij de test voorafgaand aan deze race [op dinsdag]. Drie of vier keer testte hij negatief. Hij heeft niet de klassieke COVID-19-symptomen, hij voelt zich gewoon niet helemaal top."

Ziekte Stroll legt geen maas in regels bloot

Voordat bekend werd dat Stroll uiteindelijk besmet bleek met COVID-19 ontstonden er al vragen over de protocollen van de FIA omtrent het testen op het virus. Die schrijven voor dat de teamleden en coureurs zich eens in de vijf dagen laten testen, wat bij Stroll dus op dinsdag voor het laatst gebeurde. Sinds die negatieve test had F1-wedstrijdleider Michael Masi geen signalen ontvangen dat de Canadees zich niet goed voelde, en hij benadrukt dat de verantwoordelijkheid bij de teams en coureurs ligt om zich te laten testen zodra zij symptomen vertonen.



“Nee, we hebben niet het gevoel dat er een maas in de regels zit”, zei Masi op de Nürburgring. “Het vereiste voor Lance en alle andere aanwezigen is dat er verschillende tijdsvereisten zijn om te testen voordat je de paddock betreedt en de vervolgtests. Op basis van zijn test dinsdag zou Strolls volgende test op zondagochtend zijn om te voldoen aan het COVID-protocol van de FIA. Dat is dus behoorlijk simpel.” De protocollen schrijven ook voor de aanwezigheid van symptomen aangegeven dient te worden bij de FIA, iets wat volgens Masi niet het geval was. “Er is niets doorgegeven aan de FIA, dus op dit moment is daar vanuit ons perspectief niets.”