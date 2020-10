Mercedes niet van plan F1-team om te dopen tot AMG

Eerder deze maand onthulde Daimler CEO Ola Kallenius dat de banden tussen Mercedes en haar high-performance afdeling AMG aangehaald gaan worden. Dat is onderdeel van een beweging die Daimler in gang wil zetten, waarbij er meer focus wordt gelegd op de subdivisies. Daimler en Mercedes zijn daar niet uniek in, want ook bij Renault werd eerder dit jaar zo’n keuze gemaakt door de nieuwe CEO Luca de Meo. Hij besloot om het F1-team van Renault per 2021 de naam van sportwagendivisie Alpine mee te geven. Dergelijke plannen bestaan binnen Mercedes niet, ondanks dat AMG al sinds 2012 onderdeel is van de teamnaam van Mercedes.

“Het past binnen het DNA van Mercedes om te racen - de eerste Mercedes ooit was een raceauto, en we bouwen zowel straatauto’s als raceauto’s”, zei Mercedes-teambaas Toto Wolff over of er plannen zijn om het F1-team van Mercedes een nieuwe naam mee te geven. “Maar de nieuwe strategie voor de toekomst is om de submerken een groter marketingplatform te geven - AMG, eQ, Maybach - en ik denk dat het goed is dat al deze merken een specifieke eigenschap krijgen.”

“AMG is ons high-performance merk. F1-auto’s zijn high performance auto’s. De naam Mercedes gaat de Formule 1 niet verlaten. Het tegengestelde is waar, het zal altijd een Mercedes zijn, het chassis zal altijd Mercedes blijven, evenals de teamnaam, en we zijn allemaal Mercedes-mensen. Maar tegelijkertijd zijn we ook AMG. We vertegenwoordigen AMG als een high performance merk en we willen de zichtbaarheid van AMG vergroten. Er is uitwisseling van technologie tussen de bedrijven, gewoon om het meer ruimte voor marketing te geven en de uitwisseling van technologie te laten zien die tussen AMG en het Mercedes F1-team plaatsvindt.”

In de modellen van AMG wordt gebruik gemaakt van de hybride technologie die ontwikkeld is met de kennis die is opgedaan in de Formule 1, waar sinds 2014 met hybride V6-turbomotoren wordt gereden. Wolff kraakte recent een kritische noot over de beeldvorming rond deze krachtbronnen, want hij meent dat de F1 niet goed genoeg werk leverde met betrekking tot het vertellen van het verhaal van de hybride technologie.

Met medewerking van Luke Smith