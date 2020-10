Horner: “Niet eerder iemand zo hongerig als Verstappen gezien”

Horner sprak die woorden uit in de podcast Eddie Hearn: No Passion, No Point van de BBC. Het hoofd van Red Bull Racing kreeg de vraag voorgeschoteld wat de absolute topcoureurs als Lewis Hamilton en Max Verstappen onderscheidt van de rest. Dat verschil zit hem volgens Horner in ieder geval niet in het talent. “Ik denk dat het in andere sporten ook geldt, maar al deze jongens hebben enorm natuurlijk talent. Dat hebben ze dus, maar het is vervolgens hoe ze dat toepassen, hoe hard ze ermee werken en de voorbereidingen die ze achter de schermen doen”, vertelde de Brit.

Het kaf wordt volgens Horner van het koren gescheiden op het moment dat er veel druk op de coureurs komt te staan: “Zoals bij het laatste setje banden in de kwalificatie, de start, een beslissende inhaalactie. Hoe gaan ze met de druk om? Sommigen kunnen daar niet mee omgaan. Tijdens tests en trainingen rijden ze de tijden, maar zodra je de druk opvoert zie je wie daardoor opstaat en wie eronder bezwijkt. Ik denk dat dit eigenlijk in iedere sport geldt.”

Er zijn meer intrinsieke factoren die van belang zijn om succesvol te zijn in de Formule 1, merkt Horner op. “Je moet enorm veel vertrouwen in je eigen kunnen hebben; geloof en een enorm verlangen. Je moet het echt heel graag willen. Dat is wat interessant is aan Verstappen.” De Nederlander racet sinds 2016 voor Red Bull Racing en pakte in die tijd negen Grand Prix-zeges. Hij maakt nog altijd een zeer gedreven indruk in de jacht op zijn eerste wereldtitel en dat onderscheidt hem ook van zijn voorgangers bij Red Bull, meent Horner. “Hij is nog een jongeling, maar hij is echt hongerig en heeft dat verlangen. We hebben in het verleden gewerkt met geweldige coureurs als Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Mark Webber, en ze hebben als overeenkomst dat ze echt hongerig zijn. Maar ik heb denk ik nog nooit iemand gezien die zo hongerig is als Verstappen.”