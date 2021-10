Internationale media over Verstappen en Hamilton in GP Turkije

Gazzetta: Hamilton gegokt en verloren, Verstappen kan lachen

Dat voornaamste gespreksonderwerp is natuurlijk de (te) late pitstop waarmee Mercedes een zeker lijkend podium van Lewis Hamilton weggooide. Het lijkt een zeer kostbare fout, al ziet de de grootste sportkrant van Italië het toch meer als een gevalletje gegokt en verloren. "Leclerc en Hamilton gingen op zoek naar het onmogelijk dat uiteindelijk toch mogelijk bleek", duidt men op een race zonder te stoppen - zoals Esteban Ocon dat deed. "Terwijl Verstappen, Bottas en Perez in de ronden 37 en 38 stopten en de juiste keuze maakten, gingen de Monegask en de Brit vrolijk door. Ze communiceerden met hun teams wat te doen, waarbij Hamilton zelf zei dat hij alleen voor slicks binnen wilde komen. Maar uiteindelijk moest zelfs Lewis opgeven..."

Volgens de Gazzetta is het nog een groot geluk bij een ongeluk dat Bottas in tegenstelling tot volgend jaar wel een topdag beleefde in Turkije. "Mercedes had een zeer goede Bottas nodig om de schade te beperken na het wisselen van de power unit bij Hamiltons auto. Valtteri stelde niet teleur. Op zaterdag wist hij Verstappen te verschalken en zondag kon de Nederlander het tempo niet vinden om dichtbij te komen en aan te vallen." Het past bij de lezing die Verstappen zelf gaf na afloop: Mercedes was gewoon een maatje te groot. "Toch kon Verstappen aan het eind van de rit wel glimlachen. Hij zag de comeback van rivaal Hamilton vanaf P11 stoppen achter teamgenoot Perez en achter de vechtende Charles Leclerc. Voor Max levert dat acht punten pure winst op, waarmee hij de leiding in het kampioenschap heeft heroverd."

Bild: Hamilton treft zelf enige blaam en maakt fouten onder druk

Waar Red Bull zich door de kracht van Mercedes nog lang niet rijk rekent, komt Bild opvallend genoeg met een hele andere vraag: "Verstappen vorn! Verflattert Hamilton den Titel?" Oftewel: laat Hamilton de titel door zijn vingers glippen? "Lewis Hamilton toont zijn zenuwen steeds meer in de strijd om het wereldkampioenschap met Max Verstappen. In Istanbul eindigt hij door een strategische fout slechts als vijfde en moet hij de WK-leiding aan Verstappen laten." Vervolgvraag luidt natuurlijk of de fout bij Hamilton ligt of bij het team. Bild benadrukt in dat opzicht dat Hamilton zelf een initiële call terzijde heeft geschoven. "In ronde 42 vroeg zijn team hem om binnen te komen, maar Lewis reageerde alleen met 'waarom?' Nieuwe intermediates wilde hij in ieder geval niet", legt de Duitse krant dus een deel van de schuld bij Hamilton.

Bild ziet zelfs een patroon bij Hamilton onder druk. "In Rusland is hij ondanks zijn gelukkige overwinning ook al de mist ingegaan. Hij raakte de vangrail [in Q3], ramde de pitmuur en raakte ook nog eens een monteur door te laat te remmen bij een pitstop." De Duitse journalisten hebben overigens ook overduidelijk hun hoop gevestigd op Verstappen om Michael Schumacher nog iets langer als gedeelde Rekordmeister in de geschiedenisboekjes te houden. En dus sluit de grootste krant van Duitsland ook weer af met een vergelijkbare vraag, waarbij de wens vader van de gedachte lijkt: "Laat Hamilton de achtste titel zelf glippen, de titel waarmee hij Michael Schumacher (52) zo graag wil inhalen?"

Sky Sports: Mercedes de mist in, Verstappen én Perez indrukwekkend

In Groot-Brittannië logischerwijs ook veel aandacht voor de tactiek die Hamilton een podium en kostbare WK-punten heeft gekost. Zo spreekt Sky Sports van een 'pit-stop drama' voor Hamilton. "Een gefrustreerde Lewis Hamilton moest genoegen nemen met P5 nadat nota bene een late stop van Mercedes zijn opmars een halt toeriep." Waar Bild de fout vooral bij Hamilton zoekt, kijkt het Britse Sky eerder naar het team. "Mercedes vertelde Hamilton dat hij nog meer posities zou verliezen door helemaal niet te stoppen, maar het eindresultaat is dat Verstappen nu zes punten voor staat voorafgaand aan de laatste zes races van een episch F1-seizoen."

De overwinning zat er geen moment in voor Verstappen, maar volgens Sky mag de Nederlander nog altijd tevreden zijn met zijn eigen prestatie. “Verstappen kan blij zijn met zijn race. We hebben niet de heroïsche acties van hem gezien die hij normaal wel toont in de regen, maar dit was nog steeds indrukwekkend aangezien Red Bull totaal niet in de buurt kwam van Mercedes.” In zijn kielzog verdient ook Sergio Perez lof. De Mexicaan wist Hamilton immers van het lijf te houden en Verstappen daardoor ademruimte te geven bij zijn pitstop. “Het was een ongelooflijk mooi gevecht tussen Perez en Hamilton. De Red Bull-coureur werd naar de pitingang gedwongen tijdens het wiel-aan-wiel gevecht, maar gaf geen krimp en hield zijn positie keurig vast in de eerste bocht.” Het maakt dat Red Bull best tevreden mag zijn en dat het chagrijn na afloop vooral bij Hamilton zat.

L’Equipe: Bottas rekent af met Turkse plaaggeest, Perez belangrijk voor Red Bull

We sluiten het rondje langs de internationale velden traditiegetrouw af met het Franse L’Equipe. Bij de rapportcijfers kan Ferrari-coureur Carlos Sainz rekenen op het hoogste beoordeling: een 8.5. “Dé inhaalrace van de dag kwam zonder enige twijfel van Carlos Sainz, die als negentiende vertrok om als achtste aan de streep te komen. Hij is zeker de terechte ‘driver of the day’.” Die titel had echter ook prima naar Valtteri Bottas kunnen gaan. De Fin hoefde beduidend minder in te halen dan Sainz, maar reed wel snaarstrak. “De Fin is niet altijd op z’n gemak als ie vooraan vertrekt (tot zondag slechts vijf zeges uit 17 poles), maar hij deed het ditmaal perfect. Nadat hij vorig jaar maar liefst zes keer spinde op hetzelfde circuit, had hij geen beter antwoord op zijn Turkse plaaggeesten kunnen geven.”

Als er al een Turkse plaaggeest bestaat, dan speelde die dit jaar de andere kant van de Mercedes-pitbox parten. “Het ging fout dankzij een beroerde strategie. De zevenvoudig wereldkampioen wilde de race zelf zonder pitstop uitrijden, maar zijn team stond er echt op dat hij nieuwe intermediates kwam halen. Het gebeurde in ronde 50 dan ook, maar dat was natuurlijk te laat.” Naast dit gepruts op tactisch vlak zag ook L’Equipe dat Perez zich een ideale tweede rijder toonde in duel met de Brit. “Dat hij Hamilton van het lijf hield, bleek cruciaal voor Red Bull en ook zeker voor Verstappen in deze race. De Nederlander kwam met twee punten achterstand aan in Istanbul, maar staat er nu zes voor. Bovendien heeft Red Bull met het dubbele podium belangrijke punten gescoord in het constructeurskampioenschap.”

F1-update: Verstappen terug aan de leiding, tactische misser Mercedes