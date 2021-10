Hamilton: Klopt niet dat ik furieus ben op Mercedes na tactische fout

De zestiende race van dit prachtige Formule 1-seizoen is voor Lewis Hamilton uitgedraaid op een teleurstelling. Geholpen door zijn superieure Mercedes sneed hij soepel door het veld en leek het podium haalbaar. In de slotfase veranderde dat echter. Het team van Toto Wolff wilde de Brit een nieuwe set intermediates geven, maar Hamilton weigerde en hield zijn poot stijf. De regerend wereldkampioen wilde alleen nog maar een pitstop maken voor slicks en de race anders uitrijden op versleten inters. In ronde 50 ging hij alsnog overstag, al kwam die stop op het slechtst denkbare moment en hielp die zet zijn podiumnotering om zeep.

Hand in eigen boezem: "Het was mijn call"

Zoals het een sportman betaamt, was Hamilton na afloop 'not amused', al is het voorval in zijn optiek nogal opgeblazen door de Britse media. "Ik heb vanochtend het één en ander gezien van de pers en zij maken het incident met de pitstop toch iets te groot. Het is niet waar dat ik furieus op mijn team ben", laat Hamilton via sociale media weten. "Als team werken we hard om voor de best mogelijke strategie te gaan, maar tijdens de race moet je in een fractie van een seconde beslissingen nemen en veranderen de omstandigheden ook steeds."

"Gisteren hebben we het risico genomen om buiten te blijven in de hoop dat de baan zou opdrogen." In dat geval had Hamilton meteen naar slicks kunnen gaan en was hij spekkoper geweest. "Het was mijn call om buiten te blijven en die keuze heeft met de kennis van nu niet goed gewerkt. Uiteindelijk zijn we toch nog naar binnen gegaan, omdat het de veiligste optie was." Bandenleverancier Pirelli heeft ook aangegeven dat de race uitrijden zonder stop - zoals Esteban Ocon wel deed - een groot risico had opgeleverd.

Normaal om onvrede via boordradio te uiten

Hamilton is van mening dat er niet teveel achter zijn woorden moet worden gezocht en komt ook nog met een kleine disclaimer. "Verwacht nooit dat ik heel gemanierd en kalm ben over de boordradio als ik aan het racen ben. We zijn allemaal gepassioneerd en in het heetst van de strijd kan dat er wel eens uit komen. Dat vuur in mij heeft me ook zover gebracht", voegt de zevenvoudig wereldkampioen toe. Bovendien weet hij dat er met zes races te gaan nog niets verloren is. Des te meer omdat Mercedes momenteel de snellere auto lijkt te hebben. "Hier leren we alleen maar van en ik kijk nu alweer uit naar de volgende race."

F1-update: Verstappen terug aan de leiding, tactische misser Mercedes