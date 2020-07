Dit schreven internationale media over Verstappen in GP Hongarije

Gazzetta: Beide Ferrari's gelapt, moeilijk te accepteren

We beginnen ons rondje traditiegetrouw in Italië bij de Gazzetta dello Sport. In de roze sportkrant spreekt men van een 'delusione Ferrari', opnieuw een teleurstellend optreden van de rode brigade na een nog zo hoopgevende kwalificatie op zaterdag. "Ferrari stelde weer teleur. Dat het weekend moeilijk zou worden was wel bekend, maar dat beide bolides van het steigerende paard werden gelapt is toch lastig te accepteren", zo valt in de krant lezen. "En we zijn pas bij de derde race van dit seizoen, wat moet het team uit Maranello lijden..."

Verstappen leek in Hongarije ook even 'lijdend' voorwerp te worden en dan wel in de meest letterlijke zin van het woord. De Nederlander ging de mist in op weg naar grid, met veel schade aan de linker voorkant van zijn RB16 tot gevolg: een kapotte vleugel, een gebroken stuurstang en een gebroken spoorstang. "Verstappen bevestigde zondag zeer sterk te zijn, al deed hij Red Bull wel even beven met een incident tijdens de verkenningsronde op een natte baan. Vooral complimenten aan zijn monteurs die de beschadigde voorkant snel wisten te repareren." De rest is zoals dat zo mooi heet geschiedenis.

Bild: "Geef Hamilton die titel en blaas het seizoen maar af"

In Duitsland kopt Bild 'Hamilton siegt mit Schumi-Rekord'. Daarmee refereert men natuurlijk aan het feit dat Hamilton voor de achtste keer wist te winnen in Hongarije, iets dat Michael Schumacher hem al had voorgedaan in Frankrijk. Ook het totaal aantal overwinningen van de Duitser komt in zicht, evenals zijn record van zeven wereldtitels. "Geef Hamilton die zevende titel nu maar alvast en blaas het seizoen verder maar af", stelt de journalist van dienst. Er staat volgens hem simpelweg geen maat op de Brit in zijn Mercedes, geen spanning in 2020 dus.

Dat betekent echter niet dat de Hongaarse GP een verplicht nummer zonder sensatie was, integendeel zelfs: "Het drama begint al voor de start. Verstappen vliegt op weg naar de startopstelling (!) van de baan en rijdt schade aan zijn voorvleugel en de ophanging. De Nederlander sleept zijn kapotte bolide nog wel naar de grid, waar monteurs de boel in recordtijd repareren. Twintig seconden voor het verstrijken van de officiële tijd op de grid zijn ze klaar. Verstappen kan starten - en hoe! Vanaf de zevende plaats werkt hij zich op naar P3." Ook Lance Stroll zou hij nog te grazen nemen, al viel er aan één man niks te doen, zo concludeert men in Bild. "Geen van de andere coureurs zit op het niveau van Hamilton, hij is een klasse apart."

Sky Sports F1: Waanzinnige en heroïsche inspanning van Red Bull-monteurs

In Engeland ook niets dan lof voor de monteurs van Red Bull, waar Verstappen zijn tweede positie aan te danken heeft. "Verstappen en Red Bull wisten op miraculeuze wijze als tweede te eindigen na een crash pre-race in de regen", valt te lezen bij Sky Sports F1. "De zondagmiddag van Verstappen leek al voorbij voordat deze goed en wel was begonnen toen hij in bocht twaalf de controle verloor op de intermediates." Maar in de twintig minuten daarna bleek F1 eens te meer een teamsport te zijn. "Een even waanzinnige als heroïsche inspanning van zijn monteurs zorgde ervoor dat hij met zijn gerepareerde auto nog op het nippertje de start kon halen."

Toto Wolff stelde dat Niki Lauda zijn pet had afgenomen voor dit werk, al deed Verstappen dat in figuurlijke zin eigenlijk ook door zijn dank op het asfalt te tonen. "Verstappen betaalde zijn monteurs daarna meteen terug door vanaf P7 op te stomen naar de derde plek." De gescoorde punten betekenen een regelrechte meevaller, al verbloemen ze niet dat Red Bull nog veel werk aan de winkel heeft. Zo staat Mercedes nog altijd op een enorm voetstuk. "Hamilton was weer een klasse apart. Hij kon zich in de slotfase zelfs een extra pitstop permitteren om het bonuspunt voor de snelste raceronde te pakken. Ook dat lukte nog."

L'Equipe: Het perfecte rapportcijfer voor de Red Bull-monteurs

Met dit alles in het achterhoofd mag het geen verrassing heten dat L'Equipe - waar men altijd rapportcijfers uitdeelt - het hoogste cijfer voor de monteurs van Red Bull heeft bewaard. De werklieden krijgen een 10, het perfecte cijfer. "We wisten al dat ze meesterlijk zijn in het uitvoeren van pitstops, maar de Red Bull-monteurs lieten zondag ook nog een ander facet van hun talent zien. Verstappen gaf hen trouwens wel een uitgelezen kans om dat te laten zien", doelt de auteur met een knipoog op Verstappens bijzondere fout op weg naar de grid. "Daarna begon voor zijn monteurs de race tegen de klok om de auto alsnog op tijd klaar te krijgen. Verstappen deed uiteindelijk de rest met een perfecte start en een iets latere stop [dan Stroll]."

Verstappen wordt door de Franse krant overigens 'de koning van alle tumult' genoemd, aangezien de Limburger geregeld voor wat reuring zorgt. De echte koning van de Formule 1 luistert vooralsnog naar de naam van Hamilton, die de orde in de WK-stand ook weer heeft hersteld. Het levert hem in L'Equipe een 9 op. "Hamilton had ook best aanspraak kunnen maken op het hoogste rapportcijfer. Misschien is zijn complete dominantie in dat opzicht nog wel nadelig geweest, hij heeft zijn positie geen moment hoeven te verdedigen. Net zoals op de Ring Bull Ring liet de Brit zondag opnieuw een regelrechte demonstratie van zijn kracht zien", is men lovend. Hamilton heeft na deze 'demonstratie' vijf punten voorsprong op teamgenoot Valtteri Bottas en dertig op Verstappen.