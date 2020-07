Verstappen start in Hongarije ondanks crash op weg naar grid

Verstappen kende al een zeer moeizaam weekend op de Hungaroring. De vrijdagse trainingen verliepen niet naar wens en op zaterdag ging het ondanks het breken van de avondklok niet veel beter. Beide coureurs klaagden over de balans in de RB16. Mede daardoor zou Verstappen de race als zevende moeten aanvangen, geen goede uitgangspositie op een circuit waar inhalen doorgaans zeer lastig blijkt.

In de regen heeft Verstappen alsnog een kans gehad om die scheve situatie recht te zetten, maar zijn race kwam al voor de start in het geding. Bij de ronde van de pitlane naar de startgrid ging de Nederlander op intermediates van de baan in bocht twaalf, waarbij hij de voorkant van de wagen stuk reed. Bij het aanremmen voor de rechterbocht spinde de achterkant van de Red Bull weg. Verstappen corrigeerde onmiddellijk, maar ging daardoor rechtdoor de muur in.

Naast zijn voorvleugel kreeg ook zijn ophanging linksvoor een stevige tik. Verstappen wist de startgrid gelukkig nog wel te halen, waar zijn team erin slaagde om de wagen alsnog klaar te krijgen voor de start van de race om 15.10u.