Albon: “Moeten begrijpen waarom auto in race zo veel beter was”

Want in die kwalificatie kwam Alexander Albon niet verder dan de dertiende tijd, waardoor hij na het tweede kwalificatiedeel al klaar was. Hij was na die sessie verre van tevreden met het gevoel in de RB16, hoewel hij toegaf dat er al wel een stap gezet was na de tegenvallende vrijdag. Op zondag kreeg Albon het echter voor elkaar om zijn weekend met een positief gevoel af te sluiten, want hij kwam als vijfde over de finish op de Hungaroring. In de slotfase moest hij daarvoor nog afrekenen met de Ferrari van Sebastian Vettel.

Terwijl Albon na de kwalificatie niet echt tevreden was over het gevoel in zijn Red Bull, was dat na de race anders. “We moeten begrijpen waarom de auto in de race zo veel beter voelde dan in de kwalificatie. Want ja, de auto was zondag echt heel goed”, vertelde de Britse Thai bij Sky Sports F1. “Ik denk dat we de hele race in verkeer hebben gezeten, maar we waren zeer competitief op het moment dat we in vrije lucht zaten. Het was een vreemd scenario, maar tegelijkertijd gaan we hier niet over klagen.”

Albon meent dat zijn snelheid gedurende de Hongaarse Grand Prix laat zien dat er potentie in de RB16 zit. “We moeten alleen begrijpen waar het precies zit”, merkt Albon op. Ruimte voor verbetering is er dus nog wel volgens de coureur, die het in de race wel naar zijn zin heeft gehad. “Ik had veel plezier. Ik zag veel van de rode achtervleugels, maar het was een leuke race.”

De vijfde positie van Albon kwam nog wel even in gevaar, want Red Bull moest na afloop van de race op het kantoor van de stewards verschijnen. Het team werd ervan verdacht dat zij Albons plek op de grid met blowers droog hebben gemaakt, iets wat volgens de sportieve reglementen verboden is. Albon kon zondagavond echter opgelucht ademhalen. Red Bull werd vrijgesproken, 'no further action' luidde het devies.