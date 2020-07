Wolff: "Lauda had vandaag zijn pet afgenomen voor Red Bull"

Verstappen beleefde een bewogen aanloop naar de race op de Hungaroring om het eufemistisch uit te drukken. De Nederlander leek eigenhandig alles weg te gooien met een onnodige schuiver op weg naar de startopstelling. Maar de monteurs leverden vakwerk door de stuurstang en de spoorstang van zijn RB16 in mum van tijd de repareren, waardoor Verstappen na een kwartier 'gewoon' weer meehobbelde voor de opwarmronde.

Na de crash dacht de Limburger zelf dat hij forfait moest geven en ook de concurrentie rekende niet meer op deelname van de man met startnummer 33. "Je kunt op meerdere manieren naar het voorval kijken", begint Wolff zijn terugblik tegenover Sky Sports F1. "Allereerst moeten we benadrukken dat de mannen van Red Bull ongekend werk hebben geleverd door de auto op tijd klaar voor krijgen voor de race. Niki [Lauda] had daar zeker zijn pet voor afgenomen. Het leek er namelijk niet op dat die schade snel te repareren viel, dus ze hebben geweldig gewerkt."

Eenmaal onderweg bleek Verstappen in staat om de Mercedessen te splitten, geholpen door een povere start van Valtteri Bottas. "Die Red Bull blijkt helemaal niet zo'n verkeerde auto voor de race te zijn. Het lijkt niet altijd makkelijk om de 'sweet spot' te vinden met die auto, maar vandaag zag het er best goed uit. Als ze de zaken voor elkaar hebben zoals in dit geval, dan zijn ze zeker geduchte uitdagers voor ons." Wolff rekent zich dan ook nog niet rijk voor de rest van dit seizoen. "Als je naar de statistieken kijkt dan hebben we drie overwinningen uit drie races behaald. Maar als je naar de WK-stand kijkt, dan hebben we maar dertig punten voorsprong. Dat is niks. Eén keer een DNF en de voorsprong is weg. We moeten daardoor blijven pushen."