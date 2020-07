Horner: "Reparatie aan auto Verstappen kost normaal anderhalf uur"

Verstappen leek zijn handen vooraf vol te krijgen aan een inhaalrace vanaf P7 op de krappe Hungaroring. Maar dat bleek bijna niet meer nodig na een bijzondere fout op weg naar de grid. Verstappen verloor de controle bij bocht twaalf en liep aanzienlijke schade op aan de linker voorkant van zijn auto. "Op weg naar de grid deed Max echt wel zijn best om op de baan te blijven, maar hij verloor de auto daarvoor ook al bijna drie keer", schetst Horner hoe verraderlijk de omstandigheden waren.

"Hij hield de auto uiteindelijk nog wel aan de praat, kreeg hem in de achteruit en kon daar weer wegkomen." Daarna volgde het eerste cruciale besluit van Red Bull Racing. "Max wilde eigenlijk meteen in de pits komen, omdat hij dacht dat het helemaal klaar was. Einde oefening. Maar aan de TV-beelden zagen we al dat niet alles kapot was aan de ophanging, het ging vooral om de stuurstang en spoorstang." Om een start vanuit de pitstraat te voorkomen en P7 nog niet meteen op te geven, werd Verstappen door het team 'gewoon' naar de grid gedirigeerd.

Daar hebben de monteurs vervolgens een sterk staaltje afgeleverd. "Onze monteurs - Leeroy, Ollie en al die andere mannen - hebben voortreffelijk werk geleverd door het binnen twintig minuten te repareren. Normaal gesproken duren die reparaties anderhalf uur", legt Horner in gesprek met Sky Sports F1 uit. "Max heeft het resultaat volledig aan die mannen te danken." Met de woorden 'you are legends' leek Verstappen zich dat na het passeren van de meet ook meteen te beseffen. "Als er een wishbone was afgebroken, dan was het wel einde verhaal geweest. Maar in dit geval konden we het nog repareren en waren we iets van 25 seconden voor de start klaar. Het zweet drupte echt van al die mannen af, het was fantastisch om ze zo aan het werk te zien."

Daarna was het aan Verstappen om zijn deel van het werk te doen: om de monteurs terug te betalen met een snaarstrakke race. "Max heeft vandaag eigenlijk revanche op zichzelf genomen", stelt Horner. Een goede openingsronde was daarvoor goud waard. "Hij koos goed de buitenkant, we hadden in de juniorklassen al gezien dat daar meer grip lag. Het was nog wel even link met de Ferrari [van Sebastian Vettel], maar dat ging ook goed en daarna zocht hij in bocht twee weer helemaal de buitenkant op. Max is erg goed in het vinden van grip in deze situaties. Daar was hij in de out-lap ook naar op zoek, om de limieten op te zoeken", sluit de Britse teambaas met een lach af. "Het was al met al een prachtige manier om terug te slaan."